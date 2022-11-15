Турнир «Шығыс Салбұрыны» – пожалуй, самая молодая традиция Уланского района. В этом году праздник охоты с беркутами по свежему снегу состоялся во второй раз и, по словам организаторов, отныне станет ежегодным.

Как раз накануне погода подсыпала снегу. В горной местности возле села Бозанбай собрались 30 беркутчи из разных уголков Казахстана, а также Монголии, Китая, Венгрии и Кыргызстана. Само появление охотников в традиционной национальной одежде соз­дало особую атмосферу. Зрители торопились снять на камеры мужчин в малахаях, ярких меховых куртках, кожаных сапогах.

– У нас немало умелых құсбегі, которые готовят к охоте беркутов, – рассказал аким района Ренат Курмамбаев. – И местность прекрас­но подходит для таких праздников.

Особым гостем турнира стала школьница из Бозанбая Айзере Нажитбан. Девочке было восемь лет, когда у нее появился птенец беркута. От своего отца – известного охотника, мас­тера национальных ремесел Маркса Нажитбана она переняла науку приручения хищной птицы. По словам жителей села, смелости девочки могут позавидовать многие мужчины. Возможно, Айзере – самая юная беркутчи в Казахстане.

– Беркуты чувствуют энергию человека, – рассказала юная охотница. – Если есть страх и неуверенность, птица сердится. Лучшие охотники – беркуты-самки, они крупнее, сильнее. Их выбирают по когтям и забирают еще из гнезда. Беркут убивает добычу, перебивая крупные кровеносные артерии центральными когтями и клювом.

Турнир прошел в три этапа. Сначала участники демонстрировали умение птицы подчиняться: ей предстояло взмыть в небо и по зову хозяина приземлиться на руку. Затем беркуты снова взлетали и пикировали, чтобы поймать добычу – кролика и лису. Хищники с шумом расправляли крылья, словно готовясь к бою. Зрители болели, поддерживали, подсвистывали. Желали удачной охоты. Вдруг одна птица, сделав в небе крен, развернулась в сторону гор. Публика ахнула: беркут улетел! И только его хозяин сохранял полное спокойствие: выкормленные с руки и прирученные птицы никогда не бросают хозяина. Так и произошло. Вскоре огромный пернатый питомец, размявшись в полете, приземлился на руку своего охотника.

В завершение соревнований прошел забег тазы на один километр.

– Такие праздники позволяют сохранять национальные традиции, культурное наследие предков, – отметил Маркс Нажитбан. – Казахи всегда брали на охоту ловчих птиц, собак тазы и резвых скакунов. Я больше скажу: в прежние времена один беркут и одна тазы мог­ли прокормить целый аул.

Для гостей организаторы установили юрты с горячим чаем и пловом. Звучала домбра.

Решением жюри победителем турнира стал беркутчи из Алматинской области Алмас Сейтжанов.