Статьи Удачной охоты! 15 ноября 2022 г. 0:06 Галина Вологодская В Уланском районе Восточного Казахстана туристической «фишкой» становится национальная охота с ловчими птицами. Турнир «Шығыс Салбұрыны» – пожалуй, самая молодая традиция Уланского района. В этом году праздник охоты с беркутами по свежему снегу состоялся во второй раз и, по словам организаторов, отныне станет ежегодным. Как раз накануне погода подсыпала снегу. В горной местности возле села Бозанбай собрались 30 беркутчи из разных уголков Казахстана, а также Монголии, Китая, Венгрии и Кыргызстана. Само появление охотников в традиционной национальной одежде создало особую атмосферу. Зрители торопились снять на камеры мужчин в малахаях, ярких меховых куртках, кожаных сапогах. – У нас немало умелых құсбегі, которые готовят к охоте беркутов, – рассказал аким района Ренат Курмамбаев. – И местность прекрасно подходит для таких праздников. Особым гостем турнира стала школьница из Бозанбая Айзере Нажитбан. Девочке было восемь лет, когда у нее появился птенец беркута. От своего отца – известного охотника, мастера национальных ремесел Маркса Нажитбана она переняла науку приручения хищной птицы. По словам жителей села, смелости девочки могут позавидовать многие мужчины. Возможно, Айзере – самая юная беркутчи в Казахстане. – Беркуты чувствуют энергию человека, – рассказала юная охотница. – Если есть страх и неуверенность, птица сердится. Лучшие охотники – беркуты-самки, они крупнее, сильнее. Их выбирают по когтям и забирают еще из гнезда. Беркут убивает добычу, перебивая крупные кровеносные артерии центральными когтями и клювом. Турнир прошел в три этапа. Сначала участники демонстрировали умение птицы подчиняться: ей предстояло взмыть в небо и по зову хозяина приземлиться на руку. Затем беркуты снова взлетали и пикировали, чтобы поймать добычу – кролика и лису. Хищники с шумом расправляли крылья, словно готовясь к бою. Зрители болели, поддерживали, подсвистывали. Желали удачной охоты. Вдруг одна птица, сделав в небе крен, развернулась в сторону гор. Публика ахнула: беркут улетел! И только его хозяин сохранял полное спокойствие: выкормленные с руки и прирученные птицы никогда не бросают хозяина. Так и произошло. Вскоре огромный пернатый питомец, размявшись в полете, приземлился на руку своего охотника. В завершение соревнований прошел забег тазы на один километр. – Такие праздники позволяют сохранять национальные традиции, культурное наследие предков, – отметил Маркс Нажитбан. – Казахи всегда брали на охоту ловчих птиц, собак тазы и резвых скакунов. Я больше скажу: в прежние времена один беркут и одна тазы могли прокормить целый аул. Для гостей организаторы установили юрты с горячим чаем и пловом. Звучала домбра. Решением жюри победителем турнира стал беркутчи из Алматинской области Алмас Сейтжанов. Пред. След. Пред. След.