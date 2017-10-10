​Удачный медиастарт

Организованная «Қазмедиа орталығы» по поручению МИК первая казахстанская медианеделя проходила в Астане с 4 по 6 октября. В мероприятиях, организованных на полях Astana Media Week, приняли участие более 2 тыс. человек.

– Если учесть, что мировые медианедели собирают по 13–15 тысяч человек, то 2 тысячи участников для первой казахстанской недели – значительная цифра. В том числе более 500 представителей масс-медиа приняли участие в «Контент маркете», по 400 – в Media Talks и Astana Digital Forum. Мероприя­тие посетили более 100 продакшн-компаний. Выступили порядка 80 спикеров, – поделился статистикой вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев.

Министерство планирует сделать Astana Media Week ежегодным мероприятием. Причем ­привлекать на него будут не только участников отечественного медиарынка, но и зарубежных гостей, с тем чтобы знакомить их с новыми продуктами казахстанского производства, а также с возможностями страны в плане производства контента.

Кстати, уже на прошедшем впервые мероприятии присутствовало 7 зарубежных делегаций, которые посетили «Контент маркет», где были представлены продакшн-компании и 25 респуб­ликанских и региональных телеканалов. Кроме того, состоялись презентации новых медиапроектов: студии представляли свои телепрограммы, реалити-шоу, фильмы потенциальным инвес­торам и покупателям.

Значимым событием в рамках медианедели стал Форум регио­нальных СМИ. Ведущие медиаэксперты, главные редакторы, журналисты местных средств массовой информации обсуждали вопросы развития, монетизации, увеличения контента.

Astana Media Week смогла придать новый импульс развитию отечественной медиасферы, показала участникам рынка имеющие­ся возможности и перспективы для производства и распространения нового качественного продукта. В будущем медианеделя может стать прекрасной площадкой для открытия новых талантов и имен, а также налаживания контактов между профессиональными сообществами не только Казахстана, но и всей Центральной Азии.

Несмотря на то что Astana Media Week – мероприятие для специа­листов медиасферы, определенный эффект от него могут почувствовать и потребители медиапродукции. Поскольку твор­ческий и профессиональный обмен, а также здоровая конкуренция между продакшн-компаниями ожидаемо должны привести к повышению качества контента казахстанских СМИ.