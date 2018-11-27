​Удар, еще удар

Наследие предков

Бои на татами в спортивном комбинате «Даулет» проходили в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. Турнир был организован Министерством обороны Республики Казахстан и Всеказахстанской ассоциацией рукопашного боя. В торжественной церемонии закрытия турнира приняли участие министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, депутаты Парламента Казахстана, руководители силовых структур, президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов, известные спортсмены-армейцы Ольга Рыпакова, Максут Жумаев.

Глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев, возглавляю­щий Всеказахстанскую ассоциацию рукопашного боя, приветствовал участников и гостей турнира. В своей речи он отметил важность военно-прикладных видов спорта в боевой подготовке и воспитании бойцовских качеств у воен­нослужащих. Единоборства культивировались в нашей степи с незапамятных времен и всегда играли большую роль в процессе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Может быть, поэтому в день завершения турнира захватывающим поединкам на татами предшествовало праздничное шоу. Программа включала дефиле бойцов роты почетного караула, показавших строевые приемы с оружием. От них не отставали женщины-военнослужащие, в чьих руках оружие перестало казаться тяжелым и опасным. А дети из военно-патриотических клубов в беретах цвета государственного флага исполнили гимн страны. Концертная программа была подготовлена художественным коллективом Национального военно-патриотического центра. Под занавес артисты в военной форме исполнили патриотическую песню «Мың алғыс Елбасы», уже ставшую популярной среди военнослужащих Вооруженных сил.

Отличительной особенностью этого турнира стала одновременная организация состязаний по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою. Кроме того, в борьбе за спортивные трофеи приняли участие и представительницы слабого пола. Задолго до турнира в столице была проведена большая подготовительная работа в гарнизонах, в войсковых частях и в региональных командованиях ВС РК прошли отборочные соревнования, победители которых и направились в Астану.

В жарких схватках в течение четырех соревновательных дней приняли участие 400 бойцов из более чем 30 команд, представивших силовые структуры и области страны. В этом году общий призовой фонд турнира составил 10 млн тенге.

Как отметил председатель Спортивного комитета – начальник Центрального спортивного клуба армии Айталап Кургамбаев, в боях показали спортивное мастерство победители и призеры чемпионатов мира и кубков мира, ведущие спортсмены страны.

– Такой вид спорта, как рукопашный бой, закаляет военнослужащих, делает их сильными и выносливыми, – сказал руководитель ЦСКА.

В дни проведения турнира в Астане состоялась очередная конференция Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя РК, на которой был обсужден ряд тем, в том числе Календарный план спортивно-массовых мероприятий, основных республиканских и международных соревнований на 2019 год, а также вопрос создания Казахстанской федерации армейского рукопашного боя.

Сближение, бросок, импровизация

Между тем днем рождения армейского рукопашного боя как военно-прикладного вида спорта принято считать 1979 год, когда на спортивной базе одной из воздушно-десантных дивизий Советской армии был организован первый чемпионат воздушно-десантных войск. С тех пор турниры по армейскому рукопашному бою стали проходить на постоянной основе. Изобретенный военными энтузиас­тами физической подготовки и спорта армейский рукопашный бой внедрили в программу обучения, и этот военно-прикладной вид спорта стал основной составляющей физической подготовки.

Однако арсенал АРБ был настолько опасен, что любое применение навыков рукопашного боя и его отдельных приемов в неслужебных целях было запрещено. В те годы на информацион­ных плакатах, размещенных в подраз­делениях воздушно-десантных войск и спецназа, особо подчеркивалось, что военнослужащие имеют право применять приемы рукопашного боя только при проведении специальных операций. При иных обстоятельствах применение полученных на тренировках навыков было неправомерным и грозило обернуться дисциплинарным взысканием. Не случайно экипировка участников состязаний по армейскому рукопашному бою больше походила на амуницию бойца, и своим внешним видом спортсмены напоминали игроков в американский футбол.

Когда на татами вышли представительницы лучшей половины человечества, накал страстей значительно вырос. Нежные создания, несмотря ни на что, шли на полный контакт, чем вызывали бурную реакцию зрителей. Скажем сразу, что среди женщин по рукопашному бою победительницами стали: до 60 кг – Сора Рахманова (МО РК), до 65 кг – Регина Максимова (МО РК), до 70 кг – Анель Сейтмурат (МВД РК), свыше 70 кг – Мереке Жунусова (МО РК).

Среди мужчин лучшими по рукопашному бою стали: до 55 кг – Сагын Казбек (МВД РК), до 60 кг – Зейнулла Бакдаулет (СГО РК), до 65 кг – Улан Мукашев (МВД РК), до 70 кг – Каден Айбек (СГО РК), до 75 кг – Айдын Толепбаев (МВД РК), до 80 кг – Руслан Мухамбаев (СГО РК), до 85 кг – Нурсултан Бекбатшаев (СГО РК), до 90 кг – Нуртас Жумагазыулы (МВД РК), свыше 90 кг – Данияр Устембаев (СГО РК). В личном первенстве за лучшую технику ведения армейского рукопашного боя в абсолютной весовой категории свыше 80 кг стал военнослужащий Службы государственной охраны РК Олжас Абзалиев.

По результатам турнира в общекомандном зачете по армейскому рукопашному бою сильнейшей командой признана сборная команда в/ч 14776, по рукопашному бою лучшей стала сборная команда Службы государственной охраны, второе место – за сборной командой Министерства обороны, замыкает тройку лидеров команда Министерства внутренних дел Республики Казахстан.