Разрушенная недавно вандалами стела на месте захоронения 72 неизвестных воинов, скончавшихся от ран в эвакуационных госпиталях областного центра в годы Великой Отечественной войны, восстановлена.

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Инцидент произошел спустя немногим более месяца после ремонта памятника на старом кладбище на окраине микрорайона Карасу.

Стела была возведена в 1985-м. Через 40 лет памятник, конечно, был не в лучшем виде. В этом году провели его масштабную реконструкцию. Работы были организованы при поддержке российской стороны, а непосредственное участие в их выполнении принимали казахстанские специалисты.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авто­мобильных дорог рассказали, что было сделано в рамках совместного проекта. В центре монумента обновлено облицованное гранитом преклоненное знамя. Территория комплекса выложена брусчаткой, сделаны новые металлические ограждения. Также приведены в надлежащее состояние 12 мемориальных досок, а памятные знаки, установленные на месте захоронения солдат, благоустроены и облицованы гранитной плиткой.

Обновленный мемориал торжественно открыли 15 октября под звуки военного оркестра регионального командования «Юг». Нарадоваться не могли все, кто радел за это благое дело.

Однако спустя всего несколько недель памятник оказался практи­чески полностью разрушен. О случившемся сообщило Генеральное консульство России в Алматы, расценив произошедшее как вопиющий акт вандализма. Дипломатическое представительство обратилось к казахстанской стороне с просьбой провести всестороннее расследование, установить виновных и привлечь их к ответственности.

В департаменте полиции области сообщили, что по факту осквернения памятника возбуж­дено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание правонарушителей. В правоохранительном ведомстве региона заверили, что виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законом.

Между тем акимат города Тараза на своей странице в соц­сетях опубли­ковал официальный ответ. По факту вандализма идет расследование, направленное на установление лиц, причастных к происшествию. По поручению акима области

Ербола Карашукеева ситуация взята на особый контроль.

Местные власти заверили, что памятник будет восстановлен в полном объеме в ближайшее время. И слово сдержали. Стелу оперативно отремонтировали. Однако нет гарантий, что такое не повторится, как это случилось с памятником медикам. Возможно, следует задуматься об элементарных мерах защиты. К примеру, установить камеры видеонаблюдения, ночное освещение, организовать регулярное патрулирование и т. д.

Неизвестно, что заставило злоумыш­ленников разрушить памятник, но фактом остается то, что подобные случаи проис­ходят. И каждый из них ставит перед обществом вопрос об ответственнос­ти – не только тех, кто совершает акт вандализма, но и тех, кто должен сохранять историческую память. Можно восстановить разрушенную стелу, заменить гранитные плиты. Но кто восстановит уважение к памяти, если оно однажды было потеряно? Наследие ведь сохраняется не только благодаря прочности камня, но и благодаря отношению людей к тому, что этот камень символизирует.