Удар током получил ребёнок в подвале дома в Шымкенте

Происшествие произошло в многоэтажном доме, расположенном по улице Еримбетова Енбекшинского района. Со слов матери потерпевшего, ребенок самостоятельно спустился в подвал подъезда и открыл электрический щит. От удара тока он получил электротравму в области головы. 8-летний мальчик потерял сознание, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Служба скорой помощи экстренно доставила ребенка в городскую детскую больницу. Его госпитализировали в отделение реанимации. Медики поставили маленькому пациенту диагноз - ожог волосистой части головы, электротравма 3 степени. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Сейчас он получает необходимое лечение.

Также спасатели Шымкента сообщили о гибели девочки.

Воскресная прогулка вдоль реки Бадам для 10-летней девочки, проживающей в жилом массиве Карабастау Енбекшинского района города Шымкент, закончилась трагедией. По предварительной информации, она по неосторожности упала с трубы, проходящей над рекой, в воду. Плавать ребенок не умел и шансов на спасение практически не было, учитывая, что на прогулку она отправилась одна.

О несчастном случае стало известно от жителя города, сообщившего в управление кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкент.

Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда в течение нескольких часов проводили поисковые работы под водой. Им удалось найти и извлечь из воды тело и передать родственникам.

Обе трагедии являются результатом того, что дети остались без присмотра взрослых. Специалисты ДЧС Шымкента в очередной раз обратились к родителям с просьбой быть внимательными, не оставлять детей без присмотра, не позволять играть возле электрических щитов и водоемов.