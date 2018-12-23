В Индонезии волной цунами смыло музыкантов местной рок-группы Seventeen, выступавших в тот момент на сцене, момент удара стихии попал на видео, сообщает Lenta.ru.
На кадрах, опубликованных на YouTube пользователем Rizky Rifangga, запечатлено выступление рок-гуппы. Видно, как фронтмен кричит в микрофон "We are Seventeen" (Мы — Seventeen), и в следующий момент задняя стена оказывается сметена волной.
Цунами обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии вечером 22 декабря. На данный момент известно о 62 погибших, 584 пострадали. Два человека пропали без вести. Сотни зданий разрушены.