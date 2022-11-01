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Происшествия

Ударила дочь об авто: суд оштрафовал астанчанку из нашумевшего видео

На 31 800 тенге оштрафовал суд мать, которая ударила свою дочь об автомобиль. Видео, снятое очевидцем в городе Астане в середине октября, вызвало негодование у пользователей Казнета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел административное дело в отношении М. по неисполнению обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего (часть 1 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях РК).

Согласно представлению управления полиции, мать ребенка М. ударила дочь головой об автомашину.

В суде установлено, что мать вывела дочку на улицу босиком, без верхней одежды, в спортивной форме и ударила ее об автотранспорт.

«Мать ребенка в суде отрицала свою вину в части нанесения удара головой дочери об автомобиль, пояснив, что она лишь пыталась посадить девочку в машину и закрыть дверь. В этот момент дочь отказалась сесть и ударилась локтем об автомашину.

В суде факт получения удара ребенком подтвержден видеозаписью. Суд признал поведение матери недопустимым и наносящим вред развитию малолетнего ребенка», – говорится в сообщении.

Суд признал виновной мать ребенка и назначил максимальное безальтернативное наказание – штраф в 10 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 14 октября соцсети облетело видео с рукоприкладством матери в отношении своего ребенка на территории одной из частных художественных школ города Астаны.

Полиция установила, что герои публикации – 52-летняя мама и ее 10-летняя дочь. А причиной инцидента стало то, что «ребенок не хотел оставлять место тренировки».

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