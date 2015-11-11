​Ударим ремонтом по бездорожью

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Аслан КУДАБАЕВ, Костанай

Соответствующий документ был подписан в Астане в ходе рабочей поездки акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. В рамках меморандума предусмотрено завершить реконструкцию моста через реку Тобол по ул. Тарана в августе следующего года. При этом одна полоса движения будет открыта до 1 июля. Кроме того, планируется начать реконструкцию автодороги от границы Камыстинского района до города Рудного. Ее протяженность 154 км, а стоимость работ оценивается в 46 млрд тенге. Предусмотрено также начало реализации проекта по капремонту путепровода автодороги Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный – Костанай в районе станции Тобол. В меморандуме оговорено выделение дополнительных 3 млрд тенге на проведение среднего ремонта участка автодорог республиканского значения методом холодного ресайклинга протяженностью 86 км. Будет выполнен средний ремонт участка автодорог республиканского значения протяженностью 70 км на запланированные денежные средства в размере 1,2 млрд тенге.

Вопрос по обеспечению необходимой дорожно-строительной техникой для содержания автодорог республиканского значения, проходящих по территории области, местная власть возьмет под контроль.

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