Ударит ли горбушка по горбу?

Общество
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Наталья Денисова

В Кызылорде цены
на муку выросли сразу на 35,2%.

Население беспокоится: не подорожает ли социальный хлеб? Местные исполнительные органы заверяют, что «резкого удорожания этого важнейшего продукта питания не будет».

Мука резко подорожала, причем одновременно на всех оптовых складах и в магазинах. По сообщению областного управления сельского хозяйства, причины подобного ценового скачка связаны с тем, что в Кызылординской области продовольственное зерно не выращивают в силу природно-климатических особенностей. Мука завозится из Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей.

К сожалению, со второй половины сентября в силу ряда причин (рост цен на электроэнергию, транспорт­ные расходы, более низкий урожай зерновых) оптовики региона начали отпускать муку первого сорта, которая раньше продавалась по 8,5 тыс. тенге за мешок, или 170 тенге за кило, по 11,5 тыс. тенге (по 230 тенге за кило).

Для стабилизации цен областью заключен контракт на 4 760 тонн муки с костанайским ТОО «Қазақ ұны», согласно которому продукт будет поставлен по цене 128 тенге за кило. Из этого объема 1 379 тонн уже завезено и распределено между хлебопекарнями, в стабфонд предстоит заложить еще 3 381 тонну, что позволит какое-то время сохранять в регионе стабильную цену на обычный социальный хлеб в буханках.

Учитывая, что треть населения региона, особенно сельского, печет хлеб дома, подорожание муки в розницу может привести к отказу домохозяев от домашней выпечки, и властям следует ожидать увеличения спроса на социальный хлеб в магазинах, который сейчас стоит около 100 тенге за буханку.

Как долго местные исполнительные органы смогут сдерживать цены на народный хлеб – предсказать невозможно.

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