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Ударная сюита Василия Левита
Юрий ЛИФИНЦЕВ
Седьмую ноту в своей победной сюите Василий без фальши взял в аргентинском городе Сан-Луисе, заставив досрочно капитулировать Диего Даниэля Бланке. Впрочем, соперника, кажется, Левит убедил не до конца, тот готов был и дальше терпеть побои от фаворита их встречи, но тренеры команды Argentina Condors решили пощадить своего подопечного, попавшего под барабанный бой агрессивного заокеанского гостя.
Белое полотенце на ринге, технический нокаут в протоколе заключительного поединка, точка в противостоянии с аргентинцами и открытая дорога на главные состязания четырехлетия – и все это оставили в истории казахстанского бокса 2-я минута и 40-я секунда второго раунда боя Левит – Бланке.
А начиналось все для «арланов» не столь радужно. В первом поединке Жомарт Ержан (49 кг) уступил Жуниору Леандро Зарате. Но затем преимущество полностью перешло на сторону казахстанцев. В отличном стиле Кайрат Ералиев (56 кг) переиграл Джонатана Эмануэля Санчеса, на голову сильнее Лукаса Ивана Хименеса (64 кг) был капитан «Астана арланс» Самат Башенов, номинально победу своей команде принес действующий чемпион мира Жанибек Алимханулы (75 кг), по всем статьям переигравший Кристиана Зарате. И уже вышеназванную точку после счета 4:1 поставил Василий Левит. Это была 13-я победа команды из столицы Казахстана в 13 проведенных матчах.
В субботу в нашей группе «В» состоялись еще три встречи: Rafako Hussars Poland – USA Knockouts – 4:1, Caciques Venezuela – Italia Thunder – 3:2, Puerto Rico Hurricanes – Azerbaijan Baku Fires – 2:3. Завершающий матч регулярного первенства WSB наша дружина проведет 25 апреля в Бергамо против идущей на 3-м месте команды Italia Thunder.
В группе «А» почти аналогичная картина: там явный лидер – действующий чемпион Всемирной серии бокса Cuba Domadores. У кубинцев начиная с января 2015 года тоже 13 побед в 13 матчах и 10 очков форы от второй команды. В 65 боях мастера кожаной перчатки с Острова свободы одержали 58 побед и потерпели 7 поражений. У «Астана арланс» – 54 победы и 11 проигранных боев. Большинство специалистов давно сходится во мнении, что и в этом сезоне в финале за титул чемпионов WSB будут биться боксеры кубинской и казахстанской столиц.

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