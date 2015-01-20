Ударное открытие сезона

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия БЕККЕРА
До начала встречи венесуэльская команда оставалась для хозяев ринга, и особенно для болельщиков, совершенно темной лошадкой: сведений о ней даже на сайте WSB оказалось совсем немного, а на пресс-конференции, традиционно сопровождающей процедуру взвешивания, из-за отсутствия переводчика с испанского языка журналисты не смогли задать гостям ни одного интересующего вопроса.
Ясно было одно: казах­станцы в этом матче являются безусловными фаворитами, а латиноамериканцев во Дворце спорта им. Балуана Шолака устроит победа хотя бы в одном из пяти предстоящих боев.
Первыми на ринг вышли представители весовой категории до 49 кг – Мардан Берикбаев и Жоэль Сегундо Финол Ривас. Мардан сразу пошел в атаку, словно знал соперника не один год, в первом раунде нанес много точных ударов. В том же ключе прошла и концовка поединка, и лишь в третьем раунде Берикбаев позволил Ривасу немного сократить разрыв в счете. Судьи были единодушны, присудив победу казахстанцу. А болельщики убедились в том, что тренерский штаб команды «Астана арланс» в период подготовки к стартовому матчу все же внимательно отследил действия боксеров венесуэльской команды и подготовил своих участников к противостоянию с ними.
В следующих боях Меирболат Тоитов (56 кг) одержал верх над Хосе Висенте Диасом Азокаром, Самат Башенов (64 кг) в остром соперничестве переиграл Луиса Мартина Аркон Диаса, противник Мейирима Нурсултанова (75) Хуан Карлос Родригес Патино довел дело до того, что его тренерский штаб выбросил на ринг полотенце, признав поражение своего бойца в четвертом раунде, а точку в этом матче поставил Василий Левит (91 кг), записавший в пассив Альфонсо Хосе Флореса Миллана технический нокаут. Команда «Астана арланс» выиграла стартовый матч со счетом 5:0 и следую­щий поединок проведет в Польше 23 января.
В тот же день в нашей группе «В» состоялись еще два поединка. Вот их результаты: Azerbaidjan Baku Fires – Italia Thunder Boxing Team – 4:1, Puerto Rico Hurrakanes – Rafaco Hussars Poland – 3:2.

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