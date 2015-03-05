Ударный дух Yamato

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Юлия МАГЕР
«Японская весна» в Казахстане проходит при поддержке гуманитарного фонда «Дегдар» и компании JTI пятый год подряд. За это время Астана и Алматы получили возможность насладиться выступлениями самых разных артистов Страны восходящего солнца. Как рассказал художественный руководитель фестиваля, известный пианист Тимур Урманчеев, концерт группы Yamato, играющей на традиционных японских барабанах тайко, удалось устроить в Астане лишь со второго раза – в первый не получилось согласовать графики выступления. Эти музыканты необычайно востребованы: гастрольные туры занимают от 6 до 10 месяцев в год, за время своего существования (с 1993 года) барабанщики Yamato дали несколько тысяч концертов в 51 стране.
Артисты постоянно совершенствуют свое мастерство. Причем в репетициях группы серьезное место занимают силовые тренировки, ведь их выступления требуют недюжинной физической подготовки, приходится не только в течение полутора часов виртуозно «избивать» барабаны (кстати, на концерте в Астане на сцене появилась барабанная «палочка», готовая поспорить по толщине с парой бейсбольных бит), но и танцевать с ними, и даже акробатические трюки выполнять.
– Самой большой проб­лемой при репетициях всегда был сильный шум, который причинял серьезные неудобства окружающим. Раньше мы старались выезжать в отдаленные, безлюдные места, даже поднимались высоко в горы. Сейчас построили специальную подземную студию, – рассказал участник группы Мидори Тамай.
На пресс-конференции музыканты устроили небольшое выступление-превью и полушутя предложили журналистам заткнуть уши, дескать, будет слишком громко. На концерте такого совета в адрес зрителей не прозвучало. Во-первых, ушам это вряд ли бы помогло, а во-вторых, кому же захочется лишать себя хоть толики «ударной полифонии» (на сцене одновременно находились от двух до более дюжины барабанов), энергичного, сильного, гармоничного и удивительно мелодичного звучания. Кроме того, барабанная музыка тем и хороша, что слушаешь ее буквально всем телом, а под виртуозное исполнение Yamato даже дышать хотелось в ритм. К слову, помимо барабанов, участники группы превосходно играют и на других традиционных японских музыкальных инструментах – сямисене, симбалах, флейте-сякухати, используя их в своих выступлениях.
Все шоу группы абсолютно оригинальны: начиная с композиций, написанных специально ее руководителем Масой Огава, и заканчивая яркими образами барабанщиков. Их выступ­ления – это театрализованные представления, во время которых музыканты умело вовлекают публику в процесс, весело и очаровательно кокетничают со зрителем, который для них – на первом месте. Неудивительно, что столичная публика устроила японским гостям овацию. И непременно устроит еще раз, если высказанные Yamato надеж­ды на повторный приезд в Казахстан сбудутся.

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