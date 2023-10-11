Удары грома и могущество ветра

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Наталья Денисова

Возможность освоить корейское традиционное искусство самульнори получили жители Кызылорды.

Завораживающее обучение игре на корейских барабанах можно пройти бесплатно в местном Доме дружбы, где специальные курсы, занятия на которых идут два раза в неделю, организовал областной филиал Ассоциации корейцев Казахстана.

– Некоторые считают, что самульнори – это название самого барабана, – рассказывает заместитель председателя Кызылординского областного филиала Ассоциации корейцев Казах­стана Денис Пак. – На самом деле самульнори – это традиционная корейская игра на четырех ударных музыкальных инструментах.

Называются они кквенгари, чин, чангу и пук.

– Самульнори – исполнение мелодий на них, и вначале эта музыка сопровождала деревенские праздники и шествия монахов-буддистов, – продолжает Денис Пак. – Постепенно искусство самульнори переродилось в небольшие уличные представления с акробатичес­кими номерами или танцами. А в конце семидесятых годов прошлого века оно стало модным и востребованным во всем мире, ведь это глубоко философское, а с другой стороны – волшебно красивое действо. По опыту выступлений исполнителей нашей диаспоры в Кызылорде могу сказать, что зрители всегда принимают самульнори с восторгом и удивлением.

Немного о самих инструментах. Кквенгари – это маленький латунный гонг. Звук на нем воспроизводится деревянным молоточком. Гонг маленький, но звук получается высокий, грохочущий. Из-за этого его олицетворяют с ударами грома.

Чин – толстый и тяжелый гонг с более глухим, грозным, нарастающим звуком. Чину припи­сывают могущество ветра. Чангу – двусторонний барабан, обтянутый кожей, он напоминает песочные часы. Звук чангу символизирует дождь. Пук – просто большой барабан, обтянутый кожей, – символ огромного неба.

– У нас уже работали ранее курсы, на которые мы принимали желающих изучить это искусство, – говорит Денис Пак. – Но летом мы сделали перерыв, кто-то из любителей самульнори был в отъезде, школьники – у бабушек и дедушек на каникулах. Сейчас мы возобновляем обучение, тем более что есть у кого учиться: те, кто обучились у старожилов и профессиональных музыкантов первыми, могут давать уроки нынешним курсантам.

Напомним, Кызылординская областная ассоциация корейцев была образована 28 октября 1989 года. Основные направления ее деятельности – возрождение национальной культуры, обычаев, традиций корейцев, изучение казахского и корейского языков, истории Казахстана и истории корейского народа, укрепление межэтнического согласия, установление культурных связей с Республикой Корея.

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