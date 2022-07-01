Фото: Kazpravda.kz
Общество
Эксперт: Уделять время воспитанию детей для многих казахстанцев – непозволительная роскошь

Одним из вопросов, который часто поднимали члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте в ходе прошедшего заседания, остается большой дисбаланс, существующий между затратами времени и сил на работе и тем, что остается на семью.

С сожалением представители Нацкомиссии констатируют, что семья проигрывает это «соревнование» в жизни казахстанцев.

– Сегодня основная часть трудоспособного населения в Казах­стане находится на самом низшем уровне по «пирамиде Маслоу», то есть людям удается покрыть только свои базовые потребности, – считает юрист, эксперт в области трудового и профсоюзного права Бибигуль Нурашева. – В результате на многих предприятиях наблюдаются переработки, люди вынуж­дены трудиться по 10–12 часов, а их дети остаются без присмотра родителей. Я уверена, что те люди, которые состоят в трудовых отношениях, с удовольствием провели бы больше времени, занимаясь воспитанием детей, но увы, не для всех эта роскошь доступна.

Она предложила усилить институт государственной инспекции труда, чтобы инспекторы «научили и работников, и работодателей действовать в рамках правового поля», чтобы родителям не приходилось оставаться на переработку.

– Необходимо внедрить меры борьбы с правовым нигилизмом. Давайте обучать людей их правам, – добавила Бибигуль Нурашева.

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