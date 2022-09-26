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Удержать движение вперед
Владимир Витченко, депутат Петропавловского городского маслихата, общественный заместитель председателя АНК Северо-Казахстанской области

Глава государства объявил дату президентских выборов – они состоятся 20 ноября и позволят приступить к осуществлению кардинальной перезагрузки всей политической системы.

Мы ожидали выборы с учетом того, что состоялась конститу­ционная реформа, поэтому необходимы определенные изменения: сначала выборы президента, потом – депутатов Мажилиса и маслихатов.

Как относиться к тому, что президент может избираться только один раз сроком на семь лет? В этом много положительных моментов.

Проанализировав, я сделал для себя следующий вывод: человек, который пойдет на выборы в качестве кандидата в президенты, будет осознавать, что ему надо четко распределить все аспекты своей деятельности на семь лет, как говорится, пошагово. Например, в первый год на основе положения дел он должен расписать ход исполнения своей предвыборной платформы, остальное время отводится на реализацию соответствующей программы.

Зная о том, что семь лет – единственный срок, человек, избранный президентом, будет стараться сделать максимально много полезного, чтобы о нем остались как минимум добрые воспоминания. И еще для того, чтобы он по истечении срока президентства смог активно работать дальше в качестве, например, советника, делиться опытом.

Следующий кандидат будет учитывать опыт предшественника и добавлять новые идеи.

Если раньше депутаты избирались по партийным спискам, то теперь появятся самовыдвиженцы, это создаст большую конкуренцию, позволит выбрать лучших, а значит эффективнее решать государственные задачи.

Считаю, что за 30 лет развития мы многого добились. В том числе на мировой арене. Говорю об этом как спортсмен. Я побывал во многих странах и могу точно сказать, что у нас очень хорошее продвижение вперед. И замечательно, что руководство страны видит, где и в чем мы отстали, знает, над чем еще предстоит работать.

Думаю, конституционные реформы дадут положительный результат. На это же будут нацелены предвыборные платформы кандидатов в президенты. Чем больше хороших программ, тем лучше, тем больший выбор будет у граждан Казахстана.

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