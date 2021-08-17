Удержаться от хаоса

Отряды «Талибана» уже вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Теперь талибы намерены объявить о создании собственного государства. Конечно, стремительное развитие событий никого не оставило равнодушным. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действия нынешнего главы государства Джо Байдена в Афганистане войдут в историю как одно из величайших поражений Америки.

Действительно, после 20 лет победных реляций Афганистан был оставлен в течение нескольких дней. И союзники глубоко возмущены этим фактом. Вот что пишет английская ежедневная газета Daily Mail. «Что происходит, за что, черт возьми, они (британские военные) умерли?», « Значит, все было зря: и 457 погибших, и сотни раненых, и потраченные на войну 22 миллиарда фунтов стерлингов?» Именно такие воп­росы сегодня задаются в Великобритании разгневанными гражданами. «Поразительный крах афганского режима побудил семьи британских солдат, погибших в боях в этой стране, заявить, что их близкие отдали свои жизни ни за что», – констатирует газета.

Тотальное отступление афганских войск началось с падения второго и третьего по величине городов страны Кандагара и Герата 12 августа – их отдали почти без боя. На следующий день талибы находились в 50 км от Кабула, когда взяли город Пули-Алам. 14 августа пал Мазари-Шариф, который считался опорным пунктом афганских властей на севере. Утром 15 августа был сдан Джелалабад – последний, не считая столицы, крупный город, который был под контролем правительства.

К утру воскресенья, 15 августа, «Талибан» захватил все погранпереходы Афганистана, покинуть страну можно было только через аэропорт Кабула. Позднее все регулярные авиарейсы из столицы были отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан из Афгани­стана. На этом фоне в аэропорту начались паника и хаос.

По последним данным, управление страной передано временному совету, в состав которого вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

– У американской стороны, видимо, больше нет рычагов давления на «Талибан», – говорит эксперт института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик. – Более того, руководство движения уже предостерегло США от дальнейшего вмешательства во внут­ренние дела страны. Речь идет о недавнем инциденте, когда бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США содействовали операции правительственных войск и нанес­ли авиаудары по силам талибов в провинции Джаузджан.

Впрочем, это уже неважно, поскольку военные успехи «Талибана» не изменили планов Белого дома по выводу американских войск из страны.

Возникает естественный вопрос: что будет дальше? Он особенно актуален еще и потому, что на территории Афганистана базируется ряд террористических организаций. Если талибов интересует лишь собственная страна и они не намерены вмешиваться в дела соседей, о чем они неоднократно заявляли и продолжают заявлять, то международный терроризм может стать серьезным фактором нестабильности у границ стран Центральной Азии.

– Произошедшие события стали неожиданностью для мирового сообщества, но не для «Талибана», – комментирует главный эксперт представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Булат Ауелбаев. – Лидеры радикального движения неуклонно и последовательно наращивали свои политические и военные ресурсы. Первая ощутимая дипломатическая победа была одержана ими в феврале 2020 года с подписанием в катарской столице Дохе американо-талибского соглашения. Далее последовали делегации афганской вооруженной оппозиции в Москву, Тегеран, Исламабад, Ашхабад и Пекин.

По мнению эксперта, летний блицкриг талибов стал результатом их долгих усилий. Даже если отдельные западные политики призывают не признавать легитимным талибское правление, внутри Афганистана это уже ничего не изменит. Политические процессы в данной исламской рес­публике будут формироваться уже по воле новой власти. В связи с этим необходимо учитывать, какие последующие действия станет предпринимать талибское руководство.

С захватом Кабула боевиками их лидеры сразу же сообщили о начале переговоров, направленных на формирование инклюзивного афганского правительства, в котором, по их словам, будут участвовать не только члены движения, но и другие афганцы. Конечно же, ключевые рычаги государственного управления останутся в руках руководства «Талибана», однако само заявление уже можно расценивать как обнадеживающее.

– При завоевании территорий, населенных пунктов и столицы со стороны радикальной группы не наблюдались массовые расправы, акты вандализма, мародерство и грабежи, – говорит Булат Ауелбаев. – Да, имелись отдельные инциденты насилия. Так, 16 июня боевиками были расстреляны 22 афганских спецназовца. 13 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал талибов прекратить военное насилие и нарушения прав человека.

По словам эксперта, действия «Талибана» сильно отличаются от аналогичных событий конца прошлого века в Афганистане. При входе вооруженных сил в Кабул и другие крупные города это движение продемонстрировало скоординированность действий и дисциплину. Удержать страну от правового хаоса и террора должно стать вторым шагом уже новых властей.

С другой стороны, среди части афганского населения царит страх относительно политических преследований. За 20 лет иностранного военного присутствия в этой стране сформировалось целое поколение, получившее светское образование и впитавшее ценнос­ти глобализации.

Многие афганские граждане при прежнем правительстве служили в армии, полиции и на госслужбе, сотрудничали с международными организациями. Именно они сейчас массово стремятся покинуть страну. Но если новые власти объявят всеобщую амнистию и сумеют соз­дать атмосферу социально-политического консенсуса, это станет существенным продвижением к скорейшему восстановлению мира в исламской республике.

В дальнейшем, если талибское руководство примет решение о зап­рете наркобизнеса на афганской территории, это станет действенной заявкой о желании оздоровить ситуацию не только в исламской республике, но и в регионе. Именно наркобизнес сейчас остается основным финансовым драйвером международного терроризма.

– Современный мир входит в довольно парадоксальную ситуа­цию, – говорит Булат Ауелбаев. – Движение «Талибан», которое много лет находится под международным запретом, захватывает власть в Афганистане и выстраивает там внутриполитические отношения на собственных условиях. У мировых держав нет сил и ресурсов, чтобы каким-либо образом влиять на ход данных событий.

При этом талибские лидеры настаивают на снятии с них международных санкций, что предполагает с их стороны признание общепринятых правил, согласно которым сосуществуют вместе сейчас все государства. Сможет ли мировое сообщество принять в свои ряды новое афганское правительство во главе с радикальным движением? Вопрос пока остается открытым.