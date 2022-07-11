Удерживать и не поднимать

В рамках мер по стабилизации цен в регионе через стабфонд отпускаются 13 видов социально значимых продтоваров по ценам,

не превышающим предельно допустимые, то есть в среднем на 27% ниже рыночных.

В соответствии с областной программой по стабилизации цен на период с 2020 по 2022 год местным торговым сетям и поставщикам овощей для пополнения оборотных средств через АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» выданы льготные возвратные займы. В рамках встречных обязательств предприниматели обязались в течение двух лет удерживать цены на ряд социально значимых товаров.



В настоящее время на складах предпринимателей имеется необходимый запас продуктов в объеме 900 тонн. По мере необходимости осуществляется их поставка в розничные торговые точки. В пути также находятся 323 тонны продовольственных товаров. Кроме того, с 15 августа начнется продажа местного картофеля по сниженным ценам, а с 1 сентября – лука, моркови и капусты.



Отпуск населению базовых видов продовольствия (13 видов) в Атырауской области осуществляется через 39 точек в супермаркетах.



По информации СПК «Атырау», мясо говядины (лопаточно-грудная часть с костями) и курица продаются в шести павильонах сети «Мясной гаст­роном № 1» и в трех супермаркетах сети «Ярмарка». Кило говядины продается по цене от 1 998 тенге за килограмм, курицы – от 935 тенге.



Стоимость социального хлеба в супермаркетах составляет 82 тенге. Для стабилизации цен на муку первого сорта в Атырауской области заключен контракт. На сегодняшний день пекарням по фиксированной цене продано 2 900 тонн муки для выпечки социального хлеба.



Чтобы предотвратить рост цен на базовые продукты питания, представители СПК еженедельно проводят мониторинг на предмет соответствия продуктов утвержденным ценам. Социально значимые товары, продаваемые через СПК, помечаются желтыми ценниками и отличительными табличками.



Дополнительно с крупными торговыми сетями области и оптовиками ведутся переговоры по расширению оборотной схемы финансирования. Согласно этим правилам предприниматель должен иметь собственную торговую сеть. За счет чего намечено не только увеличить число торговых мест, но и нарастить объемы продаж продовольственных товаров.