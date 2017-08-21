Удешевленные билеты есть, я проверю ситуацию по Павлодару – глава МИР РК

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Проверить ситуацию с наличием билетов по направлению "Астана-Павлодар" пообещал журналистам министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пресс-конференции в Правительстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В ходе брифинга один из журналистов задал вопрос, как Министерство по инвестициям и развитию РК реагирует на ситуацию, связанную с отсутствием билетов на железнодорожный транспорт и автобусы по направлению "Павлодар-Астана". По словам корреспондента, бюджетников из северного региона обязали купить билеты на ЭКСПО и активировать их до конца лета, но люди стали заложниками ситуации. Поехать в столицу на такси работники бюджетной сферы тоже не в состоянии, тем более, что частные извозчики подняли стоимость своих услуг два раза.
Женис Касымбек пообещал сегодня же собрать представителей перевозчиков и прояснить ситуацию.
"Мы в два раза увеличили количество поездов, которые идут в Астану. Было 27, сейчас более 50-ти. Сегодня утром я разговаривал с руководством железнодорожных перевозок. Насколько я знаю, эти поезда не заполнены полностью. Сегодня мы собирались провести совещание по аэропорту Астаны, я дополнительно приглашу представителей пассажирских перевозок, и направление на Павлодар перепроверю. Более того, мы запускали удешевленные билеты КТЖ, которые мы продавали областям, они не были выкуплены полностью. На сегодняшний день продажи очень хорошо идут. Эти билеты есть, возможно, именно по Павлодару такая ситуация, я перепроверю эту информацию", – пообещал министр.
Комментируя цены, устанавливаемые таксистами, Касымбек сообщил, что его министерство не уполномочено регулировать тарифы частных извозчиков, но пообещал поговорить по этому поводу с акиматами.
Отвечая на сопутствующий вопрос, касательно ремонта трассы Павлодар – Астана, министр согласился с мнением журналиста, что из-за проведения ремонтных работ ездить по этой дороге практически сейчас практически невозможно.
"По дороге, Вы правы, идут ремонтные работы в рамках программы "Нурлы-Жол". Эту дорогу мы в следующем году полностью завершим. Будет автобан такого же качества как Астана – Темиртау и Астана – Боровое, с разрешенной скоростью до 130 километров в час, четырехполосная, бетонная", – прокомментировал он.
К слову, заявление журналиста об обязательном использовании билетов на ЭКСПО, приобретенных бюджетниками в регионах, глава МИР РК никак не прокомментировал.