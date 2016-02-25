​Удиви своих любимых

Гостьями практического занятия стали молодые женщины, которые стремятся удивлять своих любимых, близких и друзей новыми рецептами разных стран.

Практический кулинарный урок состоялся под руководством представительницы женского тренинг-центра GoldenGlow, счастливой женщины и мамы Аяны Алтаевой-Гамаюн. Около 10 лет она прожила в Китае, хорошо знакома с традициями, культурой и кухней китайского народа. Участницы мастер-класса на специально оборудованной кухне примерили на себя роль шеф-поваров, получив возможность самостоя­тельно приготовить понравившееся блюдо и узнать много интересного о традициях Китая, истории происхождения специй и приправ.

С первой секунды Аяна создала творческую атмо­сферу, настроив участниц мастер-класса на гармонию и позитивный лад. Еда – это энергия, считает Аяна, поэтому готовить следует только в состоянии любви. В программу мастер-класса вошли три блюда: омлет с острым перцем (Laze Chao Jidan), жареная китайская капуста с говядиной (Bai Cai Chao Rou) и брокколи в чесночном соусе (Suan Jun Xi Lan Hua). Кулинарные шедевры активно дегустировали, а участницы студии «Ты художник» организовали развлечения для детей.

– Мы живем в многонацио­нальной стране. За дастарханом в казахских семьях вам могут предложить русский борщ, а у русских друзей почетное место в центре стола занимает бешбармак, – отмечает участница мастер-класса Юлия. – У меня много друзей – представителей различных национальностей. Семья у нас хлебосольная, поэтому в свою большую коллекцию рецептов я непременно включу эти три блюда.

Любовь к кулинарии Аяне привил супруг, который является истинным восточным гурманом. Молодая женщина посчитала, что современным алматинкам придутся по вкусу кулинарные уроки. В ее ближайших планах – проекты в области красоты и моды и, конечно, продолжение серии кулинарных мастер-классов. Один из них будет проводиться в преддверии долгожданного и любимого казахстанцами весеннего праздника Наурыз.