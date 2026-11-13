Удивили и покорили

Фото: пресс-служба "Астана Опера"

На сцене Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» завершились гастроли Театра наций, состоявшиеся при поддержке Министерства культуры и информации РК, Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт».

Россияне представили чеховского «Дядю Ваню» в режиссерском видении француза Стефана Брауншвейга и комедийный «Тартюф» Жана-Батиста Мольера в постановке Евгения Писарева. Такое вот русско-французское переплетение!

Каждый спектакль – аншлаг. Билеты были раскуплены заранее, столичные театралы предвкушали встречу с народными и заслуженными артистами и любимыми многими персонажами. Интерес к постановке был настолько огромным, что даже в оркестровой яме были организованы дополнительные зрительские места!

Подробнее о спектаклях, ожиданиях и впечатлениях рассказал художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ и исполнитель роли Ивана Войницкого (тот самый дядя Ваня)

Евгений Миронов. По его словам, гаст­роли прошли просто великолепно. И в этом огромная заслуга благодарного казахстанского зрителя.

– Как-то с самого начала было понятно, что к нам здесь очень хорошее отношение. Наше появление на сцене зал встречал аплодисментами, да и в ходе спектакля аплодировали не раз, к тому же на тех моментах, где у зрителей в Москве, скажем, не было такой реакции. Такой прием дорогого стоит, – поделился артист.

Впечатлил Евгения Витальевича и сам театр – архитектурой, масштабом. Хотя, как признался Миронов, грандиозность сооружения немного усложнила задачи гастролеров. Оба спектакля играются без микрофонов (принципиальная позиция режиссера), а сцена «Астана Опера» требовала не только освоить ее пространство, но и погрузить весь зал в «волны» повествования.

Причем повествования, говоря конкретно о «Дяде Ване», очень близкого к тексту самого Антона Павловича. Реп­лики переданы максимально точно, как и настроения героев, и в этом тоже прослеживается пиетет Брауншвейга к Чехову.

И в том числе поэтому, уверен Евгений Миронов, постановка имела бешеный успех у казахстанских театралов.

– Что-то есть нас объединяющее. Это и прошлое, и язык, да и традиции схожи. И именно поэтому мы так хотели привезти Театр наций в Казахстан, Астану, – прокомментировал художественный руководитель театра.

Говоря о дальнейшем возможном сот­рудничестве с казахстанскими театрами, Евгений Миронов отметил, что оно возможно не только в рамках гастролей, но и фестивалей, а значит, коллаборации возможны и в актерской среде, и режиссерской – желающих с нашей стороны хватает.

Внимательность французского режиссера к аутентичности чеховского текста подчеркнул и народный артист России Виктор Вержбицкий.

– Мы совершенно никуда, ни в какую сторону не отошли от оригинала. По задумке режиссера на первый план вышла тема о спасении человечества, поданная через вопрос экологии. Но экологии не в прямом смысле, а как зависимости благополучия человека от обмеления рек, сжигания и вырубки лесов. Угасает природа – угасает и человеческая природа, – уточнил исполнитель роли профессора Серебрякова.

Отметим, что на позиции супруги профессора в постановке задействованы три актрисы: Марина Александрова, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд. В Астану играть очаровательную Елену Андреевну приехала Марина Александ­рова. Она также поделилась своим мнением. Не скрывала: приезд с гастролями в новый город, на незнакомую сцену – это всегда волнение и трепет, и огромную роль в достойном исполнении спектак­ля играет поддержка встречающей стороны. И поддержка эта со стороны «Астана Опера» оказалась мощнейшей. Актриса поблагодарила всех причастных к встрече казахстанцев с творчеством Театра наций и признанных гениев литературы.

Отвечая на вопрос о самом спектакле, заслуженная артистка России сказала:

– В спектакле замешано множество чувств, в них предстоит разбираться зрителям, уже когда они выйдут из зала и будут вспоминать, перебирать... Антон Павлович Чехов – уникальный драматург, сумевший во всех своих произведениях по-особому выразить тоску русской души, русское одиночество. И моя Елена Андреевна – тоже проводник этого глубочайшего чувства. Эта роль, о которой многие мечтают, и я искренне польщена, что мне выпала честь выходить на сцену чеховской героиней.

И пару слов о самом спектакле «Дядя Ваня». Несмотря на классическое его воплощение в речах персонажей, антураж все же имеет отличия от давно ушедшей эпохи. Выражается это и в костюмах – герои общаются чеховским языком, будучи облаченными в джинсы, современные халаты и иные актуальные в наши дни аутфиты. Лежат на шезлонгах в шортах. Что, однако, абсолютно не «перебивает» те времена. А еще в каждой сцене присутствует бассейн, он буквально основная декорация, активно задействованная в постановке: герои в нем и купаются, и обмывают руки, и эффектно в него падают. И это тоже «говорящая» задумка Стефана Брауншвейга: резервуар на сцене можно считать и живительным символом природы, ведь одна из ключевых тем постановки – экология, и образом купели, в которой герои смывают свои грехи и надеются на лучшую жизнь...