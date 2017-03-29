Этот смотр искусств и талантов – часть культурного проекта «Танысу», который поддержали Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и правительство Республики Сан-Марино. Цель проекта – демонстрация творчества и достижений в разных областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран, обмен опытом, содействие развитию международных контактов.

«Танысу Алматы» собрал творческие коллективы и сольных исполнителей из Казахстана и России. Всего в нем приняли участие более 500 артистов, самым младшим из которых стал трехлетний алматинец Денис Титлинов. Свое мастерство конкурсанты демонст­рировали в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество», «Театральное искусство», «Фольклорное творчество», «Театры мод» и «Оригинальный жанр».

Основную часть жюри составили известные итальянцы: артисты с мировым именем и ведущие педагоги европейских консерваторий. В их числе – Джан Лука Пазолини – один из самых востребованных теноров, преподаватель вокала, Альфонсо Дэ Филиппис – известный танцор и хореограф, Стефано Мальферрари – пианист, заместитель ректора Болонской консерватории, Сабрина Гаспарини – певица, организатор профессиональных конкурсов в области театра и музыки, Джен Лукачи – скрипач и педагог. Также в жюри вошла руководитель отдела культуры при почетном консульстве Республики Казахстан в Сан-Марино Жанна Байбакова.

– Я уже видел выступление казах­станских танцоров на фестивале, который проходил в Сан-Марино в декабре прошлого года, – сказал Альфонсо Дэ Филиппис. – И был поражен их ярким выступлением и высоким уровнем подготовки.

Из казахстанских участников обладателями Гран-при стали ансамбль домбристов «Акжелен», фольклорный дуэт Азамата и Аиды Жаханбековых, пианистка Екатерина Кузнецова, вокалистка Кристина Желудкова, театр моды «Ренессанс», другие коллективы и сольные исполнители. Высшую награду конкурса получили и юные артисты с ограниченными возможнос­тями: жюри и зрителей они восхитили профессиональным и проникновенным выступлением.

Всех гран-призеров наградили специальными премиями: участием в праздничном концерте, посвященном Дню Независимости Казахстана, который состоится в Сан-Марино 16 декабря нынешнего года.