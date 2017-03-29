​Удивим и Сан-Марино!

Свежий выпуск
663
Марина Михайлова

Этот смотр искусств и талантов – часть культурного проекта «Танысу», который поддержали Министерство культуры и спорта Республики Казахстан и правительство Республики Сан-Марино. Цель проекта – демонстрация творчества и достижений в разных областях культуры коллективов и отдельных участников из разных стран, обмен опытом, содействие развитию международных контактов.

«Танысу Алматы» собрал творческие коллективы и сольных исполнителей из Казахстана и России. Всего в нем приняли участие более 500 артистов, самым младшим из которых стал трехлетний алматинец Денис Титлинов. Свое мастерство конкурсанты демонст­рировали в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное творчество», «Театральное искусство», «Фольклорное творчество», «Театры мод» и «Оригинальный жанр».

Основную часть жюри составили известные итальянцы: артисты с мировым именем и ведущие педагоги европейских консерваторий. В их числе – Джан Лука Пазолини – один из самых востребованных теноров, преподаватель вокала, Альфонсо Дэ Филиппис – известный танцор и хореограф, Стефано Мальферрари – пианист, заместитель ректора Болонской консерватории, Сабрина Гаспарини – певица, организатор профессиональных конкурсов в области театра и музыки, Джен Лукачи – скрипач и педагог. Также в жюри вошла руководитель отдела культуры при почетном консульстве Республики Казахстан в Сан-Марино Жанна Байбакова.

– Я уже видел выступление казах­станских танцоров на фестивале, который проходил в Сан-Марино в декабре прошлого года, – сказал Альфонсо Дэ Филиппис. – И был поражен их ярким выступлением и высоким уровнем подготовки.

Из казахстанских участников обладателями Гран-при стали ансамбль домбристов «Акжелен», фольклорный дуэт Азамата и Аиды Жаханбековых, пианистка Екатерина Кузнецова, вокалистка Кристина Желудкова, театр моды «Ренессанс», другие коллективы и сольные исполнители. Высшую награду конкурса получили и юные артисты с ограниченными возможнос­тями: жюри и зрителей они восхитили профессиональным и проникновенным выступлением.

Всех гран-призеров наградили специальными премиями: участием в праздничном концерте, посвященном Дню Независимости Казахстана, который состоится в Сан-Марино 16 декабря нынешнего года.

Популярное

Все
Токаев произвел кадровое назначение
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша
Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу
В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
Китайскую компанию оштрафовали за экологические нарушения в ВКО
Кто из казахстанских спортсменов взял медали в международных соревнованиях
Имущество на 181 млн тенге арестовали у продавцов песка в области Абай
Известный румынский хор впервые выступит в Казахстане
Кашаган зовет
На озере Балхаш задержали браконьеров с уловом почти в 200 кг
В Жамбылской области построят две крупные ветряные электростанции
Буллинг в школе из-за видео: блогер извинилась перед мальчиком
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

Берег надежды
Защищать права, создавая условия
Дорожное строительство нуждается в научном подходе
Задачи малых сел в формате «макро»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]