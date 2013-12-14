Удивительная магия кино

Но самое важное: как точно они смогли определить черты характера молодого Султана, которые и позволили ему преодолеть немало трудностей, найти свой путь, стать Лидером. Все события ярко показали, как формировался характер будущего Президента. Как утверждают наши ветераны, именно так и было, как показано в ленте. Преодолевая многочисленные жизненные трудности, Нурсултан Назарбаев стал Главой успешного многонационального государства, человеком, который умеет созидать новое и беззаветно служить своему народу.

Алибек АЛПЫСБАЕВ, доменщик АО «АрселорМиттал Темиртау»