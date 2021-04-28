Удивительное рядом

В экспозиции более 130 картин, выполненных в разных техниках. Дома, улочки, скверы Костаная, виды из окон и местные достопримечательности – ни одного повторяющегося сюжета. «В картину» хочется шагнуть, чтобы посидеть на скамейках, послушать пение птиц. Рядом – другие города, где бывали или хотят побывать юные художники: Санкт-Петербург, Москва, Лондон, Париж...

– Города соответствуют идеальным представлениям юных художников. В работах есть наивность, честность, присущая лишь детскому воображению. Каждая западает в душу, выделить какую-то одну очень трудно, – проводит небольшую экскурсию по залу заведующая отделением изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея Сая Калинова.

Название выставки – «Город в городе». И представлены здесь не только реальные места. А почему бы и нет? Это же выставка детских работ.

– Можно увидеть города, которые существуют в фантазиях ребят. Очень красивые, нереальные, сказочные места. Узорные берега синей реки, деревья необыкновенного цвета, домики, похожие на людей и «одетые» в зимние шапки – это лежащий снег на крыше, – продолжает Сая Калинова.

Вот, например, всеми узнаваемая башня с часами в центре Костаная. Но охраняет ее дракон. А вот та же башня, но ракурс исполнения необычен.

– Дворик, в центре которого находится башня с часами, тоже прекрасен. Обычно ее изображают с парадного фасада, а я зашел с другой стороны. Меня заинтересовали люди, живущие там, и теплая обстановка внутри дворика, – комментирует автор картины, преподаватель школы им. Л. Русина Сергей Луговой.

Не делали ограничения и по технике исполнения: тут и живопись, и графика, работы из ниток и фетра. В искусстве, отмечают организаторы выставки, нет рамок, тем более для детского творчества. А главный итог выставки – настроение, которое дарят картины. Они привлекают яркостью красок и теплотой, заставляют по-новому посмотреть на уже знакомые родные места и побывать в городах мечты.