Удивительные артефакты эпохи бронзы обнаружили карагандинские археологи

Археологи Сарыаркинского археологического института при Карагандинском университете имени Е.А. Букетова нашли «хвостатый» нож и тесло с рукоятью эпохи бронзы. Такие предметы быта обнаружены на территории Казахстана впервые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.
Артефакты учёные нашли в ходе исследований на территории историко-археологического парка Талды. Он расположен в Шетском районе Карагандинской области.
«В Талды мы исследовали пять крупных объектов эпохи бронзы. Они представляют собой земляные курганы, обнесённые концентрическими оградами, – рассказывает археолог Игорь Кукушкин. – То есть плит, установленных на ребро. Захоронения осуществлялись в грунтовых ямах и каменных ящиках. Ориентация – Запад – Восток. В головах ставилась керамическая посуда, украшенная геометрическим орнаментом. Надо сказать, что посуда ценилась достаточно высоко. Например, в случае образования трещин керамику стягивали медными скобами».
Женщин, как правило, в погребениях сопровождают украшения. Это браслеты, бусы, гривны, бляшки. А вот мужчин захоранивали с наконечниками стрел и ножами. В одном из таких погребений и были найдены редкие орудия труда. Сначала археологи нашли «хвостатый» нож.
«Традиционная форма ножей листовидная. Заточка идёт с обеих сторон, – объясняет Игорь Кукушкин. – Их можно квалифицировать как кинжалы. В первый раз мы нашли нож, относящийся к классу «хвостатых». Острие у него не прямое, а изогнутое, как дуга. Одна часть заточена, другая – утолщена. Назначение у него точно бытовое. Он массивный и удобный. Возможно, нож такой формы – это даже какое-то заимствование».
Другой удивительной находкой стало тесло. Это плотницкий инструмент, похожий на современную стамеску.
«Тесло использовали для работы по дереву, – говорит археолог. – С помощью него делали колесницы, ножны, кухонную утварь. Уникальность найденного инструмента в том, что у него есть ручка. Сделана она из рога. Самое интересное – это способ крепления рукояти. Он подсказывает нам, как тесло использовали в работе».
В этом году раскопки в Талды закончены. Археологи собрали достаточно много материала для дальнейшей работы и исследований.
