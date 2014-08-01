Удивительный мир Александра Щербакова

Небольшой зал с трудом вместил всех гостей, которые пришли посмотреть на творчество 27-летнего Александра Щербакова. Он открыл им свой, безыскусный, простой и прекрасный мир, в котором живет эти наполненные творчеством 15 лет. Экскурсовод Центра образовательно-экскурсионной работы ГМИ им. А. Кастеева Шолпан Нугуманова рассказала о творческом пути одаренного молодого человека. Сам он сидел у компьютера и демонстрировал свои дизайнерские разработки: торговый центр "Хан-Тенгри" – макет будущего в 3D проекции. В его много­образной обширной экспозиции зрители увидели живописные работы, выполненные гуашью и акварелью и объединенные темой "Край мой, Семиречье", а также "Динозавры" и "Кино" – яркие впечатления и зрительные образы, перенесенные на бумагу после просмотра анимационных и художественных фильмов. Раздел "Моделирование" был посвящен боевым машинам, космосу, киногероям, настольным играм, архитектуре, новогодним елочкам, технике, динозаврам и трансформерам.

Увлеченный конструктор уделяет большое внимание деталям (!) боевых машин – моделей военной техники времен Второй мировой войны и современного вооружения. Модели изготовлены из бумаги, картона и других материалов по собственным чертежам и математическим расчетам. Лепить пластилиновые и глиняные мини-скульптуры динозавров, на мой взгляд, также одно из любимых занятий Александра.

– Он родился с травмой: и ручки плохо двигались, и ножки не ходили, – вспоминает мама Вера Щербакова. – Чтобы разрабатывать руки, мы начали сначала спичечные коробочки обклеивать, потом вырезали детали, а потом он увлекся и стал собственные модели придумывать, разрабатывать и создавать. Саша мечтал о клубе моделирования, но мы живем в селе, у нас такого кружка нет, так что и рисовать он начал без наставника. Все его картины – продукт впечатлений, наблюдательности и любознательности. Творчество помогает Саше преодолевать недуг. Даже когда не может ходить, лежа чертит свои произведения.

Поначалу родные относились к творчеству Саши как к делу, которое помогает пережить тяжелые минуты болезни. Потом пришло осознанное понимание, что работы нужно собирать и сохранять, чтобы участвовать в конкурсах и выставках. Сашу поддержали СМИ, что придало ему уверенности в своих силах и желание разнообразить творческие направления. Брат художника Дмитрий сказал, что основанием для проведения презентации послужили три события: во-первых, в нынешнем году Алматы объявлен культурной столицей стран Содружества, во-вторых, в этом же году исполняется 110 лет со дня рождения Абылхана Кастеева. "Ну, а в-третьих, наша семья отмечает хорошую дату – 15 лет творчества Александра, – улыбается Дима. – К нынешней презентации, включающей в себя лишь третью часть всех работ, он самостоятельно подготовил все полиграфические материалы, баннерные вывески, афиши, проспекты, визитки, пресс-релизы. Брат занимается и видеомонтажом, сделал видео­ролики и записал музыку к сегодняшнему мероприятию. В будущем мы хотим привезти и презентовать алматинскому зрителю полномасштабную выставку Александра".

Не зря говорят, что у Бога свой промысел относительно людей с ограниченными возможностями, у них путь, отличный от других. Пусть порой они обделены физически, зато духовно небеса воздают им сторицей. Инвалид с детства, Саша стремится своей созидательной деятельностью показать всем людям с ограниченными возможностями важность развития творческого начала, того, что способствовало бы их интеграции в общество и помогло бы внести посильный вклад в развитие и процветание любимого Отечества.