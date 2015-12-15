​Удивительный мир гобеленов

Оказаться на такой выставке – что очутиться в другом временном пространстве. Рассматривая композиции, словно переносишься вглубь веков, когда женщины в аулах собирались вместе для изготовления красочных войлочных и тканых ковров. Гобелены изысканного цветосочетания, войлочные панно и одежду, отражающие многовековые традиции предков, – все это увидели гости.

Почитатели творчества семьи Бапановых, сохраняю­щей музыкальные и ремесленные традиции родной Кызылординской области, с большим удовольствием окунулись в этот удивительный по красоте мир. Так бывает: встретятся два художника, два творческих начала и, вдохновляя друг друга, «выплескивают» фигуративные и абстрактные композиции, содержащие глубокий философский смысл. Образы всадников, богинь, мифических существ, узорно-орнаментальные изделия – все наполнено и дышит импровизацией Сауле и традиционной пластической выразительностью Алибая.