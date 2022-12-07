Удочка вместо рыбы

Несколько лет назад председатель общественного объединения инвалидов «Үміт шырағы» Умит Темешова загорелась мыс­лью построить в родном Илийском районе реабилитационный центр для людей с особыми потребностями. Общественница хочет создать своим собратьям по несчастью благоприятные ­условия для организации досуга, а также рабочие места. Идея в том, чтобы инвалиды не сидели дома в четырех стенах, а больше общались друг с другом, трудились в коллективе, проходили вместе лечебные процедуры.

По задумке Умит Бралиевны, в реабилитационном центре можно оказывать весь спектр услуг, в которых нуждаются люди с ограниченными возможностями. Здесь же они могли бы зарабатывать сами, открыв массажные кабинеты, швейный цех и мастерские по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства.

– Среди нас есть немало мастериц-рукодельниц, которые шьют постельное белье, занимаются бисероплетением, – рассказывает автор идеи. – Но проблема в том, что каждый делает это у себя на дому, без предварительного заказа, а потом не знает, как сбыть товар. Если поставить это дело на профессиональную основу, стало бы легче получить доход. Наши мастера обучают своему искусству других инвалидов. Поэтому можно организовать не только производство, но и учебные курсы.

Сама Умит Темешова имеет инвалидность 1-й группы по зрению. Она возглавляет не только объединение «Үміт шырағы», насчитывающее 280 человек, но и Илийский районный филиал Казахского общества слепых. План по созданию реабилитационного центра горячо поддержали ее коллеги, а также родители детей-инвалидов.

По словам Умит Темешовой и ее единомышленников, в учреж­дении, обслуживающем людей с инвалидностью, должен быть свой персонал, включающий специалистов-психологов, тренеров по физкультуре. В общем, инициа­тива хорошая, но с воплощением ее в жизнь возникли проблемы. У энтузиастов нет денег, они надеются найти спонсоров, которые не только построят центр по реабилитации, но и оснастят его необходимым оборудованием. В частности, для мастерских нужны швейные машинки, ткани и материалы.

Умит Бралиевна хочет подготовить документацию своего проекта, но и здесь ей требуется помощь специалистов.

Между тем самая главная загвоздка – в отсутствии земельного участка для постройки столь нужного заведения. Много раз глава общественного объединения обращалась к акимам сельских округов Илийского района с просьбой о выделении земли, но под разными предлогами получала отказ. А ей нужен надел площадью минимум 1 га.

– Я же не для себя стараюсь, – поясняет Умит Бралиевна. – Хочу, чтобы инвалиды работали, не оставались иждивенцами, получая лишь пособия от государства. Говорят же: лучше дать человеку не рыбу, а удочку, чтобы он мог сам себя прокормить. Мы можем выращивать овощи и фрукты. Была бы у нас земля – развели бы подсобное хозяйство. Еще есть план организовать занятия конным спортом для детей с ДЦП – так называемую иппотерапию. Для этого необходим большой земельный участок. Но пока все остается в несбыточных мечтах, я уже устала просить чиновников о помощи...

С вопросом «Можно ли выделить людям с инвалидностью земельный участок для строительства реабилитационного центра?» мы обратились к пресс-секретарю акима Алматинской области Галымурату Жукелу. Как сообщил нам чиновник, по поручению главы региона Марата Султангазиева в каждом сельском округе планируется построить дома быта. Первые этажи в этих зданиях предоставят людям с особыми потребностями. Данный проект находится в разработке, и он созвучен с идеей Умит Темешовой.

Что касается земельного участка, в области активно ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и пус­тующих земель. Однако чтобы государство предоставило большой земельный надел для реабилитационного центра, инициаторам необходимо иметь серьезный план по созданию соответствую­щей инфраструктуры. В такой проект необходимо вкладывать огромные инвестиции, которых, понятно, у инвалидов нет.

– В любом случае задумка интересная, – заключил пресс-сек­ретарь акима области. – Мы обсудим с Умит Темешовой все вопросы и окажем поддержку, возможно, предложим какие-нибудь готовые решения.