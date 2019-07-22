​Удочка вместо рыбы

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Асет Калымов, Алматинская область

В Жетысу набирает обороты пилотный проект по развитию сельского предпринимательства, инициированный Фондом местных сообществ Енбекшиказахского района. Благодаря финансовой поддержке спонсоров за последние годы несколько сотен сельчан открыли собственное дело. Часть их, в том числе безработная молодежь, многодетные матери, инвалиды, стали выращивать овощи, применяя современные технологии: агроволокно, закрытый грунт, капельное орошение.

В агробизнес-центре села Шелек местных жителей бесплатно обучают навыкам предпринимательства, основам агрохимии, растениеводства. Здесь построено 5 экспериментальных теплиц, в которых начинающие фермеры под руководством опытного агронома Павла Кавунова проводят сортоиспытания, применяют ноу-хау. Как показывает практика, внедрение новых методик повышает производительность малых крестьянских хозяйств на 25–30%.

Ежегодно увеличивая объемы производства, участники проекта создали сельхозкооператив «Фермеры Чилика», главная задача которого – наладить бесперебойный сбыт выращенного урожая. На днях исполнительный директор Фонда местных сообществ Енбекшиказахского района Бакытгуль Ельчибаева сообщила о начале поставок овощей в торговые сети Алматы, а также в одно из крупных предприятий по выпуску томатной пасты, кетчупов, соусов и салатов.

В нынешний сезон аграрии планируют вырастить и продать около 300 тонн продукции, что вдвое больше, чем в прошлом году. Расширен ассортимент: на полях и в теплицах посажено несколько разновидностей томатов, перца, огурцов, баклажанов, картофеля, яблок, арбузов и клубники. Запущено овощехранилище, приобретен авторефрижератор, ведется строительство пункта приема и сортировки овощей.

Примечательно, что вся витаминная продукция – экологически чистая, выращена без химикатов, а потому идет нарасхват в алматинских супермаркетах. Фермеры широко применяют органические удобрения, навоз и компосты, а в борьбе с болезнями и вредителями им помогают сотрудники КазНИИ защиты и карантина растений.

По мнению экспертов, опыт общественных активистов показал, что решение многих актуальных проблем в руках самих жителей села. Главное, что удалось сделать, – привить аграриям навыки предпринимательства, чтобы они поверили в собственные силы.

– Народная мудрость гласит: лучше дать человеку не рыбу, а удочку, чтобы он мог сам себя прокормить, – убеждена Бакытгуль Ельчибаева. – Как раз этим мы и занимаемся, давая возможность землякам раскрыть свои таланты и способности. У нас в агробизнес-центре фермеры обучаются вести весь цикл работ – от посадки семян до сбыта выращенного урожая. Совсем скоро они смогут самостоятельно, без спонсорской поддержки, развивать производство, кормить свои семьи и давать работу другим. Наша главная цель – на примере одного небольшого сельхозкооператива показать, что можно поднять фермерское дело в регионе и в стране на высокий уровень.

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