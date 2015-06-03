Удушающая помощь Динара ЮСУПОВА

Ноша каждого заемщика непроста, но стократ тяжелее она для стран-должников. Для таких ситуаций уже и термин подобран – "финансовая колонизация". Понятно, если речь идет о развивающейся стране, которой необходимы ресурсы для развития инфраструктуры, подъема индустрии, без привлечения кредитных средств не обойтись. Как правило, ресурсы охотно предоставляют международные организации по стандартным для института правилам, обусловленным рядом требований. Нередко – политическим. И, как правило же, в силу различных причин возврат средств должником оказывается затруднительным или невозможным. Не буду приводить пример Греции. Есть и более удручающие результаты.



Выселенные и брошенные



Согласно недавно опубликованному исследованию ICIJ – Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists,), проекты Всемирного банка за 2004–2013 годы обернулись значительными потерями более чем для 3 млн человек по всему миру. В перечне бедствий – потеря жилья, ущерб среде проживания, вынужденная смена места жительства.



"Выселенные и брошенные" (Evicted and Abandoned) – под таким названием вышел итоговый материал расследования. В переводе на русский он был представлен на сайте vestifinance.ru.



Ситуацию совместно с ICIJ изучали более 20 ведущих СМИ. В их числе – британская газета Guardian, американское издание – лауреат Пулитцеровской премии Huffington Post. К работе по изучению практики финансирования и реализации проектов ВБ по всему миру подключились более 50 журналистов. Они проанализировали большой объем документации банка, встречались с пострадавшими людьми в различных странах мира. В том числе в таких, как Бразилия и Гана, Гватемала и Гондурас, Индия и Кения, Нигерия и Перу, Сербия и Уганда. В исследовании, хотя в источниках эту работу называют расследование, представлена интерактивная база по почти тысяче проектов ВБ более чем в 120 странах мира, которые привели к вынужденному выселению миллионов людей.



След несчастья



Резюме, сделанное по итогам работы: "за финансовым институтом и его структурами буквально тянется "след несчастья". Какие факты привели к такому удручающему выводу? Процитирую по vestifinance:



● В результате выполнения различных проектов, которые финансировал ВБ, среде проживания беднейших жителей различных стран был нанесен серьезный ущерб. В общей сложности свое жилье потеряли и во многих случаях были вынуждены сменить место жительства более 3,35 млн человек во всем мире.



● Банк и его подразделение – IFC – финансировали правительства и компании, обвиненные в многочис­ленных нарушениях прав человека, а также таких преступлениях, как изнасилования, убийства и пытки. В ряде случаев ВБ и его структуры продолжали их финансировать даже после того, как появлялись доказательства их преступной деятельности.



● С 2009 по 2013 год банк вложил 50 млрд долларов в проекты, которые заведомо несли в себе риски "непоправимого или беспрецедентного" ущерба для социальной и окружаю­щей среды.



● В ряде стран правительства потратили миллионы долларов из проектов ВБ на финансирование компаний насильственного и массового выселения беднейших слоев населения.



Не меньше претензий предъявляет история другому крупнейшему финансовому институту мира – МВФ. Приведу некоторые факты по сайту forexaw.com. Во всеобъемлющей ­статье, посвященной Международному валютному фонду, перечислен ряд фактов не самых удачных, скажем так, "спасательных" операций.



Убийственная "терапия"



К примеру, в 1989 году МВФ предоставил Руанде заем при условии, что правительство перестанет оказывать поддержку фермерским хозяйствам и проведет девальвацию местной валюты. В итоге – крах доходов населения и кровопролитная гражданская война между хуту и тутси. Погибло более 1,5 млн человек.



В 80-е годы из-за резкого падения цен на нефть рухнула мексиканская экономика. МВФ стал выдавать кредиты под определенные условия: приватизация, сокращение госрас­ходов. Итог: до 57% госрасходов уходило на выплату внешнего долга. Всего из страны утекло около 45 млрд долларов. Безработица достигала 40% экономически активного населения. Страну вынудили вступить в НАФТА и предоставить колоссальные льготы американским корпорациям.



И это не единичные примеры негативных результатов деятельности международных финансовых институтов. Причем речь идет не только о бедных или развивающихся странах, для многих из которых условия поддержки неприемлемы, а выделяемые миллионы – миллиарды по определению неподъемны при возврате. Все чаще негативно оцениваются действия международных институтов в развитых европейских странах. И речь не о Греции.



В конце 90-х была опубликована статья-анализ "Как МВФ разрушил Югославию". Ее автор – канадский эксперт, профессор экономики Университета Оттавы, руководитель Центра исследования глобализации Мишель Чоссудовский. Обращение к этой балканской драме сегодня по-прежнему актуально. Профессор детально исследует причины краха страны, называя в качестве основной – убийственную "экономическую терапию", навязанные стране макроэкономические «реформы».



"Шоковая терапия" началась в январе 1990-го, – напоминает он. – Несмотря на то что инфляция быстро пожирала доходы людей, МВФ предписал заморозить зарплату на уровне середины ноября 1989 года. Цены продолжали непрерывно расти, а реальная заработная плата сократилась на 41% за первые шесть месяцев 1990 года. МВФ также управлял югославским ЦБ. Его жесткая денежная политика нанесла еще больший вред способности Федеральной Югославии финансировать экономические и социальные программы. Государственные доходы, которые предназначались на выплаты республикам и автономным краям, пошли вмес­то этого на оплату югославского долга Парижскому и Лондонскому клубам.



Республики в значительной степени были предоставлены сами себе. Одним махом реформаторы устроили окончательный крах федеральной финансовой структуры Югославии и нанесли смертельный удар по федеральным политическим институтам. Перерезав финансовые артерии между Белградом и респуб­ликами, "реформы" подлили масла в огонь сепаратистских тенденций, которые и без этого подпитывались как экономическими факторами, так и этнической рознью, что и предопределило раскол Югославии. Спровоцированный МВФ бюджетный кризис создал экономику "свершившегося факта", которая проложила путь к формальному отделению Хорватии и Словении".



И еще несколько фактов. За полгода 1990-го обанкротилось более тысячи компаний. К 1990 году годовой показатель ВВП страны упал на 7,5%, на следующий год – еще на 15%, а объем промышленного производства сократился на 21%. Во второй половине 1990 года более чем полмиллиона рабочих не получали зарплату, а около 600 тыс. югославов уже потеряли рабочие места. И это было только начало.



"По указанию Всемирного банка еще 2 435 промышленных предприя­тий, включая часть наиболее крупных в стране, были намечены для ликвидации, – приводит факты Мишель Чоссудовский. – И работавшие на них 1,3 миллиона рабочих – половина остававшейся в промышленности рабочей силы – была "избыточна". "Файнэншл таймс" ту ситуацию охарактеризовал коротко: "Народ стонет".



Как считает эксперт, спонсируемые МВФ программы "последовательно продолжали уничтожение индуст­риального сектора и постепенно демонтировали югославское государство "всеобщего благоденствия". Соглашения о реструктуризации увеличили внешний долг и обеспечили мандат для девальвации югославской валюты, что сильно ударило по уровню жизни югославов».



Экономиста цитирует и forexaw.com, в той же статье об МВФ. В разделе, посвященном Югославии, отмечается, что в течение 1980-х годов МВФ периодически прописывал дальнейшие дозы своей горькой "экономической терапии", тогда как "югославская экономика медленно впадала в кому. Промышленное производство упало до 10% к 1990 году. Большая часть кредитов, выданных МВФ Югославии в 80-х годах, ушла на обслуживание этого долга и решение проблем, вызванных выполнением рецептов МВФ. Фонд заставил Югославию прекратить экономическое выравнивание регионов, что привело к росту сепаратизма и дальнейшей гражданской войне, унесшей жизнь 600 тыс. человек".



Впрочем, печальный итог ушедшей в историю страны известен. А я напомню, по Мишелю Чоссудовскому, какой была Югославия до… "В течение двух десятилетий, предшествовавших 1980-м годам, ежегодный рост ВВП составлял в среднем 6,1%, медицинское обслуживание было бесплатным, уровень грамотности превышал 91%, продолжительность жизни составляла 72 года». И вот резюме от профессора: так называемая западная "помощь", драконовские меры заложили базу для новой колонизации Балкан. А "западные кредиторы теперь обратили свои взоры к государствам – преемникам Югославии".



Чуть помедленнее, "тройка"



Свежие факты тревожат не меньше. В одной из недавних программ In the Now на RT журналист Анисса ­Науэй обсудила ситуацию в европейской экономике с немецким журналистом и писателем Харольдом Шуманом. Заголовок – резюме крас­норечивы: пять лет помощи "тройки" кредиторов (Европейская комиссия, ЕЦБ и МВФ) привели к подрыву экономик стран Европы. Говоря о Греции, Харольд Шуман заявил, что меры "тройки" "не помогли стране, они только уничтожили ее экономику. Несмотря на их ошибочность, страны-кредиторы потребовали, чтобы греки продолжали данный курс".



– А новое правительство было избрано, чтобы положить устаревшей концепции конец и попробовать другие способы спасти страну, – заключил Шуман. – Вот в чем причина сложившейся тупиковой ситуации. Можно было подумать, что есть надежда на компромисс, однако, похоже, другие европейские страны не хотят, чтобы в еврозоне правительство левого толка преуспело в поиске новых способов выхода из кризиса и отказе от мер жесткой экономики. Ведь в таком случае это может стать примером для остальных, например, Испании, Португалии, Ирландии и Кипра.



Не думаю, что есть универсальные для всех стран рецепты достижения баланса интересов между заемщиками и кредиторами.



Общеизвестно, что такая эффективная мера, как досрочное возвращение долга, возможна, хотя и вызывает протест международных финансовых институтов. Что понятно: они теряют большие, регулярные проценты. Например, когда Россия в 2005 году досрочно погасила весь остаток долга МВФ объемом 3,3 млрд долларов, то сэкономила на процентах в общей сложности 204 млн. Даже "запущенный" должник хорош для кредитора: сумма набежавших штрафов и пени зачастую кратно перекрывает сумму долга. А это уже пожизненно. Поэтому в истории мировых финансов не так много успешного досрочного расчета по долгам. Так, досрочно, задолго до РФ, погасил все долги Казахстан. И совсем недавно – Исландия и Латвия. Гораздо больше других примеров – бесконечной "байги" кредиторов и заемщиков. Греческую "байгу" сейчас мы все наблюдаем.



Мало кто из высоколобых экономистов может порекомендовать, как вести себя той или иной стране-долж­нику в сложной ситуации. Известный совет: можешь не занимать – не занимай, здесь не действует. Также как и совет читать внимательно то, что "мелким написано". В случаях кредитования терпящих финансовое бедствие государств мяч всегда на стороне кредитора, и заемщик может лишь принять или не принять его условия. Попытки доказать кабальность условий ни до получения займа, ни тем более после – бесперспективны. Тому яркая иллюстрация – истории Аргентины, Греции. Ну а призыв к кредиторам: "Спасайте по-настоящему, или не спасайте вообще" в этом деле не действует. Тут приоритеты другие.



Старая система дискредитировала себя. Вероятно поэтому многие страны – участники международных институтов требовали изменить "правила игры". А не добившись, стали строить параллельную систему международных финансовых институтов, позволяющую обеспечить щадящую поддержку странам.



Но пока она не заработала. И для решения возникших кредитных проб­лем странам приходится прибегать к помощи наднациональной системы "спасения" должников – к так называемым фондам-"стервятникам". Но об этих хищных "птичках", действую­щих гораздо более жестко, чем все остальные финансовые институты, поговорим в другой раз.