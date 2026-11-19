Агротехнологии, экономическую целесообразность, честную статистику, прагматизм в финансировании – эти подходы и инструменты председатель Республиканской палаты семеноводов, генеральный директор аграрного ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид АБИТАЕВ считает ключевыми в достижении озвученной Президентом уже в двух посланиях народу задачи по удвоению до 2030 года производства сельхозпродукции.

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Переходить на прибыльные культуры

– Фарид Кумашевич, в Посла­нии «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Глава государства­ озвучил ряд мер, необходимых в аграрном секторе. Какие из них вы считаете приоритетными?

– Президент заявил о ресурс­ном потенциале, способном увеличить производство сельхозпродукции в два – два с половиной раза. Это вполне достижимая задача.

В агрономии основным ресурсом послужат влагосберегающие технологии и выращивание засухоустойчивых, интенсивных, высокомаржинальных культур, таких как масличные и бобовые. Одновременно они служат надеж­ной кормовой базой для животноводства. Три года назад при поддержке Европейского союза совместно с Международным торговым центром ITC мы разработали Дорожную карту по развитию экспорта масложировой продукции. С того момента площади под подсолнечник в рес­публике выросли почти втрое.

Сейчас они составляют 2,5 миллиона гектаров, к 2031 году должны­ достичь четырех миллионов – это примерно 17 процентов всех посевных площадей.

При достижении этого рубежа Казахстан выйдет на третью позицию в мире после России и Украины. Мы на 80 процентов обеспечим нашу масложировую отрасль отечественным сырьем. Это важная задача, потому что в настоящее время перерабатывающие мощности загружены меньше чем наполовину.

О перспективах масличных можно судить по таким цифрам: ежегодно пять миллионов тонн масла покупают страны Центральной Азии и Иран. В пересчете на подсолнечник это 12 миллионов тонн, или восемь миллионов гектаров. Китай 18 миллионов тонн масла покупает, я даже переводить в статистику не хочу... Нам достаточно Центральной Азии и Ирана, чтобы отрасль спокойно развивалась минимум десять лет.

За четыре года валютная выручка от экспорта подсолнечника увеличилась в 4,5 раза. В 2025-м Казахстан экспортировал масла на миллиард долларов, и в соответствии с дорожной картой мы планируем выйти на выручку в два миллиарда.

Эти деньги в конечном счете должны дойти до каждого переработчика, сельхозпроизводителя­, аула, где занимаются масличными. Это та культура, которая развивает переработку, производство техники, пестицидов, сушилок, складов и так далее. Поэтому мы взяли на себя миссию – проводим бесплатные семинары, обучаем.

– В Послании говорилось о необходимости длинных денег фермерам…

– Я приведу пример из прак­тики своего предприятия. Мы совместно с украинскими и израильскими партнерами внедряем подпочвенное капельное орошение – передовой метод, когда капельные линии и эмиттеры заглубляются в почву на 20–40 сантиметров и подают влагу и жидкие удобрения прямо в корневую зону сельскохозяйственных растений. Технология отвечает всем современным требованиям по экологии, водосбережению, автоматизации, цифровизации. Перекликается с нулевой обработкой почвы. Кладешь трубы – и не надо землю переворачивать. Проект тяжелый, дорогостоящий, требуются затраты примерно в три тысячи долларов на гектар.

У нас в хозяйстве больше семи тысяч гектаров. Конечно, нам нужны длинные деньги на доступных условиях заимствования. Использование орошения – индустриальное производство, ты можешь на калькуляторе точно просчитать, какой конечный результат получишь.

Казахстан – зона рискованного земледелия. Чем больше земель мы переведем на орошение, тем меньше рисков. Плюс мы развиваем животноводство. В стоимос­ти мяса 65 процентов занимают корма. Если производство кормов стабильное, недорогое, на выходе получится и недорогая продукция – то, что ждет от нас население.

– Тогда резонный вопрос: что мешает перевести на поливное земледелие все регионы­?

– Глава государства назвал воду ресурсом, ценность которого сложно переоценить. В целом для растениеводства у нас достаточно осадков. По количеству они распределяются примерно поровну летом и зимой. Но зимняя влага в паводок почти вся уходит в реки. Ее надо удержать, сберечь и использовать в теплый сезон на полях.

Если говорить о востоке страны, здесь больше 20 плотин, которые, к сожалению, сегодня не работают. После кызылагашской трагедии 2010 года с гидротехнических сооружений на всякий случай сбрасывают воду. Первое, что надо сделать, это реконструировать уже существующие сооружения и строить новые. Здесь не нужно экономить. Достаток воды – залог устойчивого производства. Без воды не будет пользы ни от удобрений, ни от технологий, ни от генетики.

Во многом показательным является нынешнее лето. За вегетационный период выпало 35 миллиметров­ осадков – в пять раз меньше, чем в среднем по многолетним значениям. Мы получили за счет технологий и генетики ячмень по 29 центнеров с гектара, подсолнечник – по 33 центнера. Но в целом урожай скромный, как и по всей респуб­лике.

Нужен здравый смысл

– Сегодня в Казахстане многие все чаще начинают задумываться, почему, несмотря на огромные финансовые вливания в сельское хозяйство, эффект пока далеко не выдающийся?

– На мой взгляд, причина в подходах. Например, в респуб­лике 90 процентов семенного материала – иностранные семена. Зарубежные компании бесплатно испытывают у нас свои гибриды подсолнечника, кукурузы, рапса, сахарной свеклы и забирают более 80 процентов субсидий, которые выделяет бюджет. Нам объясняют это тем, что семян не хватает, отечественное семеноводство не может конкурировать с зарубежным. Но как можно конкурировать, если почти все деньги уходят иностранцам? Нигде в мире такого нет. Если государственные субсидии будут получать только отечественные производители, зарубежные специалисты захотят прийти в наши селекционные центры и выводить гибриды и сорта совместно с казахстанскими селекционерами. Выиграют и наука, и хозяйства, которые получат субсидии. И у аграриев­ будет качественный семенной материал по доступной цене.

Проблемной остается ситуа­ция с ценами на племенной скот. Нам показывают картинки, как скот привозят из Австралии, одна корова стоит в конечном счете 4,5 миллиона тенге. На фермера ложится тяжелый кредит. Как он будет его возвращать?! Мы в своем хозяйстве выбрали другой путь – стали развивать искусственное осеменение. За основу взяли местный скот, и за 12 лет, через шесть поколений животных, получили высокопродуктивное поголовье.

Коровы, доставленные из Европы, дают девять тысяч литров молока в год, наши – 12 тысяч! В республике есть топ компаний примерно с такими же показателями, но в соответствии с госпрограммой развития животноводства на приобретение поголовья у местных хозяйств не предусмотрены ни кредиты, ни субсидии.

Предприниматели платят за импорт, деньги уходят за рубеж. Хотя можно улучшить генетику методом породного преобразования через искусственное осеменение. Для этого не требуется огромных средств и практически отсутствуют ветеринарные риски.

– В Послании поставлена задача цифровизации сельского хозяйства. В чем ее необходимость?

– Вот всего один пример. Этот сезон был жарким, засушливым, но, судя по официальным сводкам, изменений по урожайности нет. Извините, но это вызывает скепсис. В животноводстве тоже, по официальным данным, вроде все нормально… Не берусь судить и спорить. Скажу лишь, что для успешного реформирования отрасли нам нужны достоверные сведения по культурам, урожайности, поголовью, машинному парку… Такую информацию может предоставить спутниковая съемка. То есть цифровизация. И эта услуга совсем недорогая по сравнению с полутора триллионами тенге, вкладываемыми в отрасль.

Если поголовье содержится в помещениях, например, как на нашей молочно-товарной ферме, то по каждой корове цифровые данные ежедневно отправляются в Астану. При наличии воли можно в считаные дни навести порядок с учетом в растениеводстве и животноводстве. И уяснить истинную картину.

В целом наша аграрная отрасль движется в правильном направлении. Есть инструменты, технологии, направления, которые могут давать максимальную прибыль. И денег достаточно, надо их просто эффективно распределять.