УЕФА назвал состав команды недели в Лиге чемпионов
Азамат Сыздыкбаев
Официальный сайт УЕФА выложил состав символической сборной Лиги чемпионов этой недели, передает Kazpravda.kz.
Вратарь: Ян Облак ("Атлетико")
В полуфинальном матче словацкий кипер не только отразил пенальти в исполнении Томаса Мюллера, но и совершил ряд потрясающих сэйвов. Во многом благодаря его вдохновенной игре "Атлетико" второй раз за 3 года сыграет в финале Лиги чемпионов.
Защитник: Дани Карвахаль ("Реал")
Был очень полезен в игре против "Манчестер Сити", эффективно отрабатывал на своем фланге как в обороне, так и при подключении к атакам.
Защитник: Хуанфран ("Атлетико")
Хуанфран в этом сезоне великолепен. Он регулярно прерывал опасные передачи с флангов в матче против "Баварии", и не дал "развернуться" таким моторным игрокам, как Рибери и Алаба.
Защитник: Диего Годин ("Атлетико")
Напарник Хуанфрана по центру обороны Диего Годин в очередной раз доказал, что он все еще ГОДЕН, да еще как. В полуфинальном матче он выигрывал почти всю верховую борьбу, и лишил немцев их традиционно мощного оружия в плане игры на втором этаже.
Защитник: Дэвид Алаба ("Бавария") Как и вся "Бавария", в целом Алаба проиграл испанским защитникам и хавбекам. Но кое-что ему все же удавалось – после его прекрасного навеса Артуро Видаль сделал скидку на Роберта Левандовски. Кроме этого Алаба постоянно держал в напряжении оборону соперников благодаря своей скорости, мощному удару издали и смещениям в центральную зону.
Полузащитник: Тони Кроос ("Реал")
Об умении Крооса отдать хорошую передачу давно знают все. В "Реале" он не потерял своего статуса, а напротив стал ведущим распасовщиком своей команды. В матчах против "МанСити" он отдал 77 точных передач своим партнерам.
Полузащитник: Хаби Алонсо ("Бавария")
Другой известный диспетчер несколько лет назад совершил маршрут, обратный тому, который проделал Кроос - из Мадрида в Мюнхен. Несмотря на поражение своей команды в полуфинале, Алонсо отлично смотрелся в обоих матчах, и забил великолепный гол, который, правда, не помог его команде.
Полузащитник: Лука Модрич ("Реал")
Еще один полузащитник "Реала", благодаря ювелирным передачам которого мадридский клуб может играть первым номером против лучших команд мира. Хорват как всегда был на высоте.
Полузащитник: Артуро Видаль ("Бавария")
Чилийский хавбек в очередной раз доказал, что не зря является игроком основы одного из грандов европейского футбола, был заметен на протяжении двух матчей, и отдал результативную передачу.
Нападающий: Антуан Гризманн ("Атлетико")
Лучшими нападающими недели в Лиге чемпионов избраны форварды, выведшие свои команды в финал, что не должно никого удивлять. Он забил ответный мяч в ворота "Баварии", и по сути, похоронил интригу в матче.
Нападающий: Гарет Бейл ("Реал")
Бэйл раз за разом прорывал оборону "МанСити", постоянно нагнетая опасность у ворот соперника. Один из его кинжальных проходов обернулся рикошетом от Фернандо и взятием ворот "горожан", что дало "Реалу" шанс выиграть Кубок чемпионов в 11-й раз.