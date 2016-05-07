УЕФА назвал состав команды недели в Лиге чемпионов

Чилийский хавбек в очередной раз доказал, что не зря является игроком основы одного из грандов европейского футбола, был заметен на протяжении двух матчей, и отдал результативную передачу.



Нападающий: Антуан Гризманн ("Атлетико")

Лучшими нападающими недели в Лиге чемпионов избраны форварды, выведшие свои команды в финал, что не должно никого удивлять. Он забил ответный мяч в ворота "Баварии", и по сути, похоронил интригу в матче.



Нападающий: Гарет Бейл ("Реал")

Бэйл раз за разом прорывал оборону "МанСити", постоянно нагнетая опасность у ворот соперника. Один из его кинжальных проходов обернулся рикошетом от Фернандо и взятием ворот "горожан", что дало "Реалу" шанс выиграть Кубок чемпионов в 11-й раз.



Как и вся "Бавария", в целом Алаба проиграл испанским защитникам и хавбекам. Но кое-что ему все же удавалось – после его прекрасного навеса Артуро Видаль сделал скидку на Роберта Левандовски. Кроме этого Алаба постоянно держал в напряжении оборону соперников благодаря своей скорости, мощному удару издали и смещениям в центральную зону.Об умении Крооса отдать хорошую передачу давно знают все. В "Реале" он не потерял своего статуса, а напротив стал ведущим распасовщиком своей команды. В матчах против "МанСити" он отдал 77 точных передач своим партнерам.Другой известный диспетчер несколько лет назад совершил маршрут, обратный тому, который проделал Кроос - из Мадрида в Мюнхен. Несмотря на поражение своей команды в полуфинале, Алонсо отлично смотрелся в обоих матчах, и забил великолепный гол, который, правда, не помог его команде.Еще один полузащитник "Реала", благодаря ювелирным передачам которого мадридский клуб может играть первым номером против лучших команд мира. Хорват как всегда был на высоте.