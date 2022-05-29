Фото: kff.kz
Общество , Спорт
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола на 19 250 евро, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

Казахстанская федерация футбола поблагодарила болельщиков за поддержку сборной во время домашнего матча Лиги наций УЕФА против сборной Молдовы.

«В рамках проведения данного матча за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро.

В связи с этим призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей», – призвали в КФФ, поблагодарив болельщиков за понимание.

 

 

 

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