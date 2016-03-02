УЕФА отстранил турецкий клуб "Галатасарай" от участия в еврокубках

Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий "Галатасарай" от участия в соревнованиях под эгидой организации на один год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

"Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами объявила о том, что "Галатасарай" будет исключен из участия в турнирах под эгидой УЕФА в сезоны 2016/17 и 2017/18 годов. Клуб также обязан ограничить сумму выплат игрокам на протяжении двух отчетных периодов (2016–2017 годы)", – уточнили в пресс-службе.

Все дело в том, что "Галатасарай" не выполнил правила fair-play, которое обязывает клубы не тратить на покупку игроков больше, чем зарабатывает клуб. Нарушения этого правила караются штрафами, доходящими до десятков миллионов долларов.

В нынешнем чемпионате Турции "Галатасарай" занимает пятое место, отставая от зоны еврокубков на два очка. В Лигу чемпионов и Лигу Европы сезона-2016/17 выйдут клубы, занявшие места с первого по четвертое в национальном первенстве, а также победитель кубка страны. 

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