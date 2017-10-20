УЕФА включила двух футболистов "Астаны" в команду недели Лиги Европы

UEFA.com составил символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которую вошли сразу два футболиста "Астаны", сообщает vesti.kz.
Сборная составлена на основании статистики FedEx Performance Zone.
Так, в команду недели Лиги Европы попали защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко, отдавший две голевых передачи, и нападающий сборной Конго Жуниор Кабананга, оформивший дубль.
Полностью команда недели Лиги Европы выглядит следующим образом:
Вратарь:
Яннис Анестис (АЕК Афины). Общий рейтинг: 69 (+308)
Защитники:
Альберто де ла Белья ("Реал Сосьедад"). Общий рейтинг: 22 (+154)
Козмин Моци ("Лудогорец"). Общий рейтинг: 116 (+345)
Байрам Яшаница ("Скендербеу"). Общий рейтинг: 191 (+341)
Дмитрий Шомко ("Астана"). Общий рейтинг: 25 (+134)
Полузащитники:
Эмилиано Ригони ("Зенит"). Общий рейтинг: 20 (+349)
Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Общий рейтинг: 8 (+111)
Хаби Прието ("Реал Сосьедад"). Общий рейтинг: 6 (+22)
Йосип Иличич ("Аталанта"). Общий рейтинг: 14 (+223)
Нападающие:
Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад"). Общий рейтинг: 9 (+306)
Жуниор Кабананга ("Астана"). Общий рейтинг: 55 (+295)
Отметим, что хотя рейтинг FedEx Performance Zone учитывает и национальные, и европейские турниры, команда недели составляется на основании выступлений только в отчетном туре Лиги Европы.
Напомним, футболисты "Астаны" разгромили израильский "Маккаби" из Тель-Авива в матче группового раунда Лиги Европы. Игра третьего тура группы А проходила 19 октября на "Астана Арене" и завершилась со счетом 4:0. В первом тайме дубль оформил ганский форвард Патрик Твумаси, который на 33-й минуте реализовал пенальти, а на 42-й забил с игры. После перерыва еще два мяча забил его партнер по атаке – конголезец Жуниор Кабананга, отличившийся на 47-й и 52-й минутах.
