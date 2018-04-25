УЕФА выделил 9 млн евро на строительство Дома футбола в Астане

УЕФА инвестировал в строительства Дома футбола в Астане порядка 9 млн евро. Об этом сообщил директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович, выступая на XVII конференции Казахстанской федерации футбола, передает Inform.kz.
"УЕФА успешно работает с КФФ уже на протяжении многих лет для реализации стратегических проектов в целях развития и продвижения футбола в Казахстане. На прошлой неделе члены УЕФА утвердили дополнительное финансирование в 1,1 миллиона евро для окончания строительных работ по восхитительному многофункциональному футбольному комплексу в Астане. До настоящего момента мы инвестировали более 9 миллионов евро только в данный проект и я надеюсь, что очень скоро в присутствии нашего президента господина Александра Чеферина мы также проведем масштабное празднование и инаугурацию новых офисов для администрации федерации футбола и профессиональной лиги, а также футбольных арен в помещениях, нового пристанища для молодежи и любителей футбола", – сказал Лакович.
В свою очередь генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин сообщил, что федерация завершит строительство Дома футбола и полноразмерного манежа уже в этом году.
Как ранее сообщали СМИ, федерация подала заявку на участие в программе "Хет-трик" для выделения денег на строительство манежа с полноразмерным футбольным полем. Эту заявку в УЕФА одобрили и сейчас для дома футбола выделили земельный участок площадью около 3,5 гектаров. Здесь расположатся офис федерации, фан-шопы и фитнес-центр. Гордостью объекта станет современное крытое поле размером 100 на 60 метров с искусственным покрытием последнего поколения. Играть на нем можно будет круглый год.