Уехали за водой и не вернулись: костанайские спасатели чудом спасли двух мужчин в степи
Происшествия
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Поехали за питьевой водой и едва не погибли.
Чудесная история спасения в новогоднюю ночь произошла в Камыстинском районе в селе Свободное, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аlau.tv.
Двое сельчан 50 и 39 лет вечером отправились в соседнее село за питьевой водой. Ехали по полевой дороге на тракторе с прицепом и бочкой.
Возвращаясь назад мужчины решили сократить путь, но у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было.
Тревогу забили односельчане, которые сообщили в полицию о том, что уехавшие долго не сообщают о себе.
После этого на поиски пропавших вышли полицейские и сотрудники ДЧС.
Спасательная операция закончилась успешно - 1 января пропавших нашли.