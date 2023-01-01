Уехали за водой и не вернулись: костанайские спасатели чудом спасли двух мужчин в степи

Происшествия
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Поехали за питьевой водой и едва не погибли.

Фото: Аlau.tv

Чудесная история спасения в новогоднюю ночь произошла в Камыстинском районе в селе Свободное, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аlau.tv

Двое сельчан 50 и 39 лет вечером отправились в соседнее село за питьевой водой. Ехали по полевой дороге на тракторе с прицепом и бочкой.

Возвращаясь назад  мужчины решили сократить путь, но у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было. 

Тревогу забили односельчане, которые сообщили в полицию о том, что уехавшие долго не сообщают о себе.

После этого на поиски пропавших вышли полицейские и сотрудники ДЧС. 

Спасательная операция закончилась успешно - 1 января пропавших нашли. 

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