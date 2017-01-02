UFC-207: "Доминатор" проиграл впервые за 10 лет

UFC-207 преподнес невероятнейший сюрприз, которого зрители не могли дождаться с 2007 года – чемпион легчайшего дивизиона Доминик Круз проиграл Коди Гарбрандту и потерял чемпионский пояс, передает Kazpravda.kz.
Бой продлился все 5 раундов, но судьи единогласным решением отдали победу претенденту. Коди переиграл соперника за счет его же оружия – отличной реакции, молниеносных ударов и великолепного движения на ногах. В целом, Гарбрандт победил заслуженно, поскольку ему в этот вечер удавалось проводить тейк-дауны и даже пару раз послать соперника в нокдаун. Этот бой подвел черту под словесной войной, начавшейся пару недель назад. Чемпион и претендент активно поливали друг друга грязью и устраивали эмоциональные шоу на пресс-конференциях и на взвешивании.
Поражение Круза, прозванного "Доминатором" за впечатляющую серию из 13 побед, рано или поздно должно было случиться. И символично, что потерпел он его от парня, который занимается во враждующем с экс-чемпионом зале Юрайи Фабера. Напомним, именно Юрайя в далеком 2007 году нанес Крузу поражение, долгое время остававшееся единственным в карьере американца с мексиканскими корнями.
В рамках UFC-207 также состоялось событие, которого зрители ждали едва ли не больше, чем противостояние Круз и Гарбрандта – возвращение в большой октагон Ронды Роузи. Этого "ивента" зрители ждали больше года, но сама экс-чемпионка там долго не задержалась: брутальной Аманде Нуньес потребовалось чуть меньше минуты, а именно 48 секунд, чтобы рефери остановил бой. В принципе, это сложно было назвать боем, поединок больше походил на избиение слабого соперника гораздо более сильным.
"Иногда, даже если ты очень сильно стремился к своей цели и отдал этому все силы, вещи просто не складываются так, как ты планировал. Я горжусь, когда вижу, каких успехов добился женский дивизион в UFC. Я восторгаюсь всеми женщинами, которые приложили к этому руку, включая Аманду Нуньес. Сейчас мне нужно время, чтобы все обдумать и определиться со своим будущим. Спасибо вам за веру в меня и понимание", – так прокомментировала свое поражение экс-"королева ММА".