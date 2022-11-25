UFC анонсировал топовый бой Дамира Исмагулова
Спорт
Поединок между файтерами состоится 18-го декабря на турнире UFC Vegas 66.
Лучший промоушн мира UFC выступил с анонсом боя российского файтера казахского происхождения Дамира Исмагулова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
На своей официальной странице в инстаграме UFC Russia анонсировал следующий поединок Исмагулова против армянского бойца Армана Царукяна.
Поединок между файтерами состоится 18-го декабря на турнире UFC Vegas 66.
Исмагулов, который одержал 5 побед подряд в лиге, занимает 12-ю строчку рейтинга легкой весовой категории промоушна, тогда как Царукян идет на 9-й позиции.
Отмечается, что менеджером обоих бойцов является казахстанец Саят Абдрахманов.