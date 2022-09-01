UFC уволил трех бойцов

UFC прекратил контрактные отношения с тремя бойцами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как отмечает vRINGe.com, двое из уволенных принимали участие в последнем номерном турнире организации - UFC 278.

Одним из неудачников прошедшего шоу стал американский полутяжеловес Гарри "Ураган" Хансакер (7-6), уступивший техническим нокаутом Тайсону Педро (9-3). После этого рекорд Хансакера в промоушене стал 0-3.

Досрочно проиграла на UFC 278 китаянка Янань "Мулан" Ву (13-6) из легчайшего веса - она техническим нокаутом уступила Люси Пудиловой (14-7) из Чехии. Это был шестой поединок Янань в UFC и пятое поражение.

Третьим бойцом, прощающимся с UFC, стал бразильский полусредневес Клаудио "Ганнибал" Силва (14-4). Он дрался 23 июля в Лондоне на UFC Fight Night 208 и потерпел поражение по очкам от Николаса Дэлби (20-4-1-2). Неудача стала для Силвы третьей кряду, хотя до этого он шел на серии из пяти побед в промоушене.

Добавим, что в UFC выступают несколько казахстанцев. Это Шавкат Рахмонов (16-0), Дамир Исмагулов (24-1), Сергей Морозов (18-5), Жалгас Жумагулов (14-7) и Мария Агапова (10-3).