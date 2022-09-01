Спорт
UFC уволил трех бойцов

UFC прекратил контрактные отношения с тремя бойцами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как отмечает vRINGe.com, двое из уволенных принимали участие в последнем номерном турнире организации - UFC 278.

Одним из неудачников прошедшего шоу стал американский полутяжеловес Гарри "Ураган" Хансакер (7-6), уступивший техническим нокаутом Тайсону Педро (9-3). После этого рекорд Хансакера в промоушене стал 0-3.

Досрочно проиграла на UFC 278 китаянка Янань "Мулан" Ву (13-6) из легчайшего веса - она техническим нокаутом уступила Люси Пудиловой (14-7) из Чехии. Это был шестой поединок Янань в UFC и пятое поражение.

Третьим бойцом, прощающимся с UFC, стал бразильский полусредневес Клаудио "Ганнибал" Силва (14-4). Он дрался 23 июля в Лондоне на UFC Fight Night 208 и потерпел поражение по очкам от Николаса Дэлби (20-4-1-2). Неудача стала для Силвы третьей кряду, хотя до этого он шел на серии из пяти побед в промоушене.

Добавим, что в UFC выступают несколько казахстанцев. Это Шавкат Рахмонов (16-0), Дамир Исмагулов (24-1), Сергей Морозов (18-5), Жалгас Жумагулов (14-7) и Мария Агапова (10-3).

Популярное

Все
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Цены давят на бизнес и бюджет
Что произошло с ценами на дизельное топливо?
С переходом на электронную оплату проезда у пассажиро-перевозчиков добавилось расходов.
Как «запортачено», так и заплачено
В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге
Остался счетчик без методики
В новый учебный год со старыми вопросами
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Ученики пяти шымкентских школ вынуждены учиться шесть дней в неделю
Гидроресурсы Тургайского края
Медовар из Сырымбета
Конституция: идеи и люди
Премьера в столице
Северный полюс успеха
Запас кормов карман не тянет
Вопросы и ответы
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Плохие дороги: причин не счесть
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Ухаживать бы, а не прикрывать
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане

Читайте также

Спорт
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Спорт
Жанибек Алимханулы сделал заявление после поздравления През…
Президент , Спорт , Бокс
Токаев об Алимханулы: Продемонстрировал превосходство казах…
Спорт , Бокс
Жанибек Алимханулы установил историческое достижение для ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]