Согласно обновлённой версии Meta UFC Rankings, опубликованной на официальном сайте промоушна, Алмабаев опустился с шестого на восьмое место

Фото: Instagram/@darteam.kazakhstan

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (24-4) потерял две позиции в обновлённом рейтинге наилегчайшего веса UFC после второго поражения в организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Казахстанца обошли японец Кёдзи Хоригути (37-6, 1 NC), поднявшийся с седьмой на шестую строчку, и иракский боец Амир Альбази (17-3), который теперь занимает седьмую позицию.

Напомним, 21 ноября Алмабаев выступил на турнире UFC Fight Night 294 в Дохе (Катар), где встретился с Хоригути. Поединок продлился все три раунда и завершился победой японца единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.

Для 32-летнего казахстанца это поражение стало вторым за время выступлений в UFC и четвёртым в профессиональной карьере. Ранее в марте 2025 года Алмабаев уступил Манелю Капе (23-7) техническим нокаутом в третьем раунде. После той неудачи Асу одержал три победы подряд, однако серия прервалась в поединке с Хоригути.

Таким образом, на данный момент рекорд Алмабаева в UFC составляет семь побед и два поражения. Чемпионским поясом наилегчайшего дивизиона владеет американец Джошуа Ван (17-2).