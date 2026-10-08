Углубленные знания для смелых идей

Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai – ключевой технологичес­кий хаб Казах­стана, созданный в Астане на территории делового центра EXPO по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2025 году. Он обеспечивает поддержку фундаментальных исследований, разработку готовых цифровых продуктов и привлечение крупных инвестиций в отрасль. На его территории функ­ционирует первая в Казахстане peer-to-peer школа искусственного интеллекта – Tomorrow School. Она была запущена международным технопарком Astana Hub в 2024 году.

Обучение здесь бесплатное, программа построена на французской платформе 01 Edu и модели взаимного обучения. Поступать могут желающие от 18 лет, причем предварительный опыт программирования не требуется. Как рассказывает ментор школы Ерасыл Сапарбеков, среди учащихся есть представители медицины, строительной инженерии и даже военной сферы.

Средний возраст студентов – 27 лет, самому старшему – 56. Школа получила свыше 24 тыс. заявок, основное обучение сейчас проходят 493 студента.

Пространство Tomorrow School организовано в футурис­тическом стиле. За длинными рядами iMac с процессорами M3 студенты сосредоточенно работают над заданиями – идет непрерывная учеба. Для командных встреч и обсуждений выделены отдельные звукоизо­лированные кабины. Там же есть амфитеатр, позволяющий учащимся посещать гостевые лекции, организуемые Astana Hub, и знакомиться с опытом приглашенных специалистов.

В школу поступают как начинающие, так и опытные специалисты. Каждый движется в своем темпе, а возраст или прежняя должность отходят на второй план. Главным становится проактивное взаимодействие – готовность самостоятельно разбираться в материале, задавать вопросы и объяснять сложные задачи сокурсникам.

– Мы не требуем знаний в программировании, но алгоритмическому мышлению уделяем большое внимание. Это один из основополагающих факторов, который определит, сможет ли в будущем студент справляться с заданиями на платформе, – объясняет Ерасыл Сапарбеков.

Заявка в школу подается через регистрацию на сайте, пос­ле чего кандидат проходит две игры. Первая проверяет память: нужно повторить расположение появляющихся блоков. Во второй предстоит довести объект до финиша, составив последовательность действий из готовых команд.

Следующий этап называется «Бассейн» – это месяц интенсивного погружения в тему, где участники ежедневно выполняют задания и еженедельно сдают экзамен по пройденному материалу. По наблюдению ментора, претенденты, которым трудно включаться в активное взаимодействие, отсеиваются уже на этом этапе.

Основное обучение занимает 18 месяцев. После него можно продолжить шестимесячную специализацию. Программа последовательно ведет от основ разработки к более сложным задачам. По словам Ерасыла Сапарбекова, в начальную подготовку, помимо основ программирования, также включены составление промптов для искусственного интеллекта и планирование кода.

Переход к следующему направлению зависит от завершения обязательных проектов. Кроме того, есть дополнительные задания по интересам. В дальнейшем учащийся может выбрать специализацию – кибербезопасность, мобильная разработка, блокчейн и другие направления.

Работа над проектами строится вокруг самостоятельного поиска. Получив задание, студент изучает материалы, ищет решение и разбирается в ошибках. При затруднении он обращается к сокурсникам и, если вопрос остается открытым, к ментору. Тот помогает определить­ направление­ мысли, но готовых ответов не дает. Каждый завершенный проект сначала проверяют другие студенты, финальная презентация проходит перед ментором.

Учащийся третьего потока Дамир Кызыр пришел в школу в феврале 2025 года с 14-летним опытом работы в сфере недропользования. На момент поступ­ления он занимал должность операционного директора буровой компании. Казалось бы, профессиональный путь уже выстроен. Но именно знание геологоразведки побудило его снова начать учиться, но теперь уже цифровизации. Оказалось, что самое трудное – быть открытым к обсуждению.

– Честно признаюсь, в первые недели «Бассейна» была уверенность, что со всем разберусь самостоятельно, но в какой-то момент рост замедлился. Пришло осознание: ты чего-то не знаешь, и это естественно. Главное – не бояться спросить. Этот шаг и дал мощный рывок: я начал обращаться к более опытным в программировании ребятам. И там, где раньше можно было сутками пытаться понять все самому, после одного объяснения все сразу складывалось, – вспоминает Дамир Кызыр.

Одним из главных вызовов для обучающихся стало распределение времени. Кампус доступен круглосуточно, но на «Бассейне» требуется присутствовать как минимум 30 часов в неделю, на основном обучении – 20. Можно выбрать удобные часы и самостоятельно выстроить устойчивый ритм. Дамир Кызыр сначала совмещал занятия с работой, затем решил полностью сосредоточиться на школе: ежедневно выделять время на учебу, чтобы не выпадать из контекста и закреплять новое.

Взаимодействие со школой продолжается и вне занятий. Для технических вопросов соз­даны тематические чаты: в позднее время, когда менторы не работают, помочь могут другие учащиеся. К тому же по инициативе самих студентов дейст­вуют около 15 клубов, в том числе шахматный, ораторского искусства и структур данных.

По завершении программы Tomorrow School выдает сертификат и помогает искать стажировки и работу в компаниях экосистемы Astana Hub. По словам ментора школы, некоторые получают предложения о трудоустройстве еще до окончания обучения или же начинают собственные проекты. Показательный пример – тот же Дамир Кызыр. Он еще не завершил программу, но уже применяет полученные навыки в своем стартапе, связанном с его основной специальностью.

Tomorrow School дает взрос­лым возможность бесплатно освоить незнакомые технологии или найти новые подходы в своей прежней профессиональной сфере. Здесь можно развить собственную идею, усовершенствовать существующее решение и воплотить замысел в реальном проекте, который через экосисте­му Astana Hub получит шанс на финансирование и практическое применение.

Школа предоставляет инструменты и поддержку, но дальнейшее продвижение зависит от инициативы участника, его готовности учиться, пробовать и доводить начатое до результата. Из таких личных усилий складывается и технологичес­кое развитие страны. Именно эти главные условия обозначил Президент Касым-Жомарт Токаев:­ «Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий».