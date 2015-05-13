Углублять диалог Свежий выпуск 570

И. Адырбеков отметил, что Румыния является ключевым партнером Казахстана в Восточной Европе и на Балканах, и заверил румынскую сторону в приверженности Казахстана в углублении диалога парламентского сотрудничества.

На встрече сторонами также обсуждены перс­пективы развития двусторонних отношений в политической и экономической областях.

Д. Ионица подчеркнул динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, в частности в таких сферах, как энергетика, машиностроение, металлургия, транспорт и логистика, а также легкая промышленность.