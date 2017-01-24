​Углублять партнерство, перенимать опыт

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев встретился с канадской парламентской делегацией во главе с председателем Комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады – сопредседателем Межпарламентской группы сотрудничества «Казахстан – Канада» Робертом Нолтом. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах гражданского общества и молодежной политики, обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Нурлан Ермекбаев ознакомил канадскую делегацию с деятельностью министерства, рассказал о работе Центра поддержки граж­данских инициатив, который занимается выделением грантов для неправительственных организаций. Как подчеркнул министр, за годы независимости Казахстан последовательно демонстрирует приверженность принципам развития гражданского общества и обеспечения свободы совести.

Интерес канадской стороны, прояв­ляемый к опыту нашей страны в сфере выстраивания гармоничных межэтнических и межконфессиональных отношений, обусловлен в том числе схожестью условий – в Канаде так же как и в Казахстане проживают представители многих этносов и приверженцы различных религиозных конфессий.