​Углубляя интеграцию

Члены совета обсудили порядка 40 документов, направленных на углубление экономической интеграции стран – участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Основные вопросы касались подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 21 декабря 2015 года. В частности, одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета о председательстве в 2016 году Республики Казахстан в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК. Также рассмотрены вопросы распределения обязанностей между членами Коллегии ЕЭК.

Кроме того, подписаны протоколы о присоединении Республики Армении к соглашениям о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий и лекарственных средств в ЕАЭС. Это еще один шаг к формированию общего фармацевтического рынка в рамках интеграционного объединения.

Обсуждены подходы к осуществлению таможенного регулирования в рамках подготовки проекта Таможенного кодекса ЕАЭС. Проведение данной работы направлено на упрощение таможенных процедур, внедрение в систему работы таможенных служб лучших международных практик.

В ходе заседания также обсуждены вопросы сопряжения ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». Углубление торгово-экономического взаимодействия стран региона в этом формате позволит создать дополнительные стимулы для роста экономик государств – членов ЕАЭС.