​Углубляя взаимодействие

Приветствуя гостя, Госсекретарь отметила, что в данный момент мы выходим на новый этап развития отношений между Евросоюзом и нашей страной. Ведь Казахстан во многом благодаря поддержке ЕС стал полноправным членом ВТО.

Г. Абдыкаликова также выразила уверенность в том, что подписание в конце прошлого года Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и Европейским союзом будет способствовать дальнейшему росту взаимной торговли, всестороннему углублению эффективного взаимодействия. В связи с этим Государственный секретарь пригласила европейских партнеров к участию во втором этапе индустриализации нашей экономики и реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Гульшара Абдыкаликова также проинформировала главу представительства Европейского союза о запланированных на март внеочередных выборах в Мажилис Парламента страны, выразив надежду на активное участие членов Европарламента в качестве международных наблюдателей за выборами.

В рамках обсуждения вопросов о состоянии и перспективах сотрудничества Казахстана и ЕС состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам регио­нальной и международной повестки дня.

– Думаю, мы обсудим все детали вопросов ратификации, дальнейшего выполнения, имплементации договора, подписанного в декабре прошлого года, – сказал в свою очередь глава представительства Европейского союза в Казахстане. – Хотя, безусловно, надо будет проработать и ряд других аспектов двустороннего сотрудничества.

По словам европейского дипломата, развитие связей между ЕС и РК охватит также такие сферы дея­тельности, как культура, защита окружающей среды, финансовые отношения, инвестиции, образование, инновации. При этом сам факт подписания подобного документа уже свидетельствует о том, что стороны имеют возможности и желание расширять взаимодействие по разным направлениям.

В целом стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. Евросоюз является главным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. За прошедшие 10 лет товарооборот между нашей республикой и ЕС увеличился в 13 раз, а объем европейских инвестиций в казахстанскую экономику – в 10 раз. На долю ЕС приходится более половины казахстанского внешнеторгового оборота и 49% привлеченного иностранного капитала в экономике РК. Внешнеторговый оборот РК со странами Евросоюза в прошлом году составил 31,2 млрд долларов, что соответствует 51,4% от общего объема внешней торговли страны.

В свою очередь Казах­стан входит в 30 крупнейших торговых партнеров ЕС, занимая 26-е место по объему общего товарооборота Европейского союза.

В завершение встречи Государственный секретарь РК пожелала Т. Христеа успехов в укреплении диалога и взаимопонимания между Казахстаном и ЕС.