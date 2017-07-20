Угнала и разбила

Телефонное сообщение от коллег из УВД района «Есиль» Астаны гласило: после совместного распития спиртных напитков на территории зоны отдыха «Чистые пруды» в районе села Косшы некая гражданка угнала принадлежащий 23-летнему жителю столицы автомобиль Lexus RX 350. Что ж, стражи порядка Целиноградского района сразу начали действовать и задержали-таки кроссовер. Правда, к тому времени молодая угонщица уже успела совершить ДТП, в результате чего машина получила технические повреждения.

Причиненный ущерб хозяин авто оценил в 30 млн тенге. В отношении незадачливой угонщицы возбуждено уголовное дело. Всего с начала года в регионе раскрыто 52 угона транспорт­ных средств.