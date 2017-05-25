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​Угнали экскаватор
Любовь Доброта, Шымкент

Технику полицейские нашли в Кыргызстане, после того как в дежурную часть Ордабасынского РОВД обратился 32-летний житель Шымкента. Он заявил, что неизвестные лица угнали его экскаватор, припаркованный возле одной из АЗС в поселке Темирлановка.

Для расследования преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытнейших сотрудников. Считанных дней им хватило для того, чтобы в ходе оперативно-розыскных мероприятий установить и задержать двух подозреваемых. Ими оказались 41-летний житель Сайрамского райо­на и 37-летний шымкентец.

По версии следствия, подозревае­мые арендовали у потерпевшего экскаватор, попросив привезти технику на стоянку. А ночью по «липовым» документам перегнали его на территорию Кыргызстана. Покупателя угонщики нашли сразу и даже успели потратить деньги, вырученные от продажи ворованной техники. В ходе проведения расследования полицейс­кие установили причастность задержанных к еще одному аналогичному преступ­лению, ранее совершенному ими в Шымкенте.

Торговцы чужой собственностью обвиняются сразу по двум статьям УК РК, предполагающим уголовную ответственность за кражу и мошенничество. Подозреваемые арестованы, проводится досудебное расследование.

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