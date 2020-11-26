Свежий выпуск
Угнали не свое
Михаил Тё, Жамбылская область

Только за последние три месяца зарегистрирован целый ряд фактов. К примеру, в конце лета у 60-летнего жителя Таласского района вдруг пропали два барана. Как выяснилось, их увели двое неизвестных прямо с пастбища, причинив хозяину материальный ущерб в размере 100 тыс. тенге. Задержанными в ходе спецоперации оказались жители того же района в возрасте 18 и 19 лет.

А вот двое других напарников постарше решили не мелочиться. Их целью стало целое стадо. В Рыскуловский отдел полиции поступил сигнал о пропаже сразу 122 овец. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно нашли сначала 109 голов скота, которые оказались в 15 км от песчаной береговой линии, а затем оставшихся 13 овец, которых обнаружили недалеко от села Кулан. Домашние животные возвращены владельцу. Скотокрадом оказался 46-летний житель Рыскуловского района, у которого был 41-летний сообщник – гражданин Кыргызской Республики.

Не удалось завершить свой злой умысел в том же районе и целой группе скотокрадов. При попытке скрыться с похищенным по горячим следам полицейские задержали двух жителей Тараза и двух байзакцев, угнавших под покровом ночи 6 овец из крестьян­ского хозяйства жителя села Кулан. Причиненный ими ущерб сос­тавил 300 тыс. тенге.

Также вернулись владельцам и украденные лошади. Заявление о пропаже домашнего скота пос­тупило в полицию от 48-летнего жителя Таласского района. По словам хозяина, неизвестными лицами с пастбища были похищены две лошади. По подозрению в преступлении сотрудниками полиции были задержаны два местных жителя в возрасте 25 и 43 лет, которые признались в содеянном.

В Жуалынском районе пойман 60-летний житель областного центра, пытавшийся украсть лошадь в ауле Шакпак-ата. Ночью он увел животное стоимостью 600 тыс. тенге из сарая 57-летнего сельчанина. Лошадь возвращена владельцу, а следствие проверяет конокрада на причастность к другим подобным преступлениям.

На днях полицейские вернули хозяину 23 коровы, украденные в Рыскуловском районе. Потеря скота причинила бы ему ущерб в размере 5 млн тенге. Похитителями оказались двое жителей Байзакского района, которые водворены в изолятор временного содержания.

По данным областного департамента полиции, с начала года на территории региона похищено 623 головы скота, из них возвращено 295, тем самым возмещен материальный ущерб на общую сумму более 30 млн тенге. По зарегистрированным фактам задержаны 93 человека, в том числе 16 групп скотокрадов, промышлявших этим делом на профессиональном уровне.

Надо сказать, что благодаря комплексным профилактичес­ким мерам в нынешнем году число таких преступлений все же заметно сократилось, а за последние 3 года число фактов краж скота уменьшилось на 56%.

– Мы определили места и райо­ны, где чаще всего похищают скот, пути его транспортировки. Там и ведем работу. Создали оперативные группы на рынках, где реализуются животные. Половина похищенного скота возвращена хозяевам, – сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции области Максат Юсупов.

Следует отметить, что чем ближе к холодам, тем угоны
обычно происходят чаще. Поэтому стражи порядка постоянно настороже и особое внимание уделяют сельской местности, где расположено наибольшее число животноводческих ферм. Департамент полиции области предупреждает, что за совершение кражи скота Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, и обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в хозяйствах, не допускать его бесхозного выпаса. Последнее, как выяснилось, случается нередко.

– Профилактическая работа по предотвращению фактов вольного выпаса ведется на постоянной основе. Фермерам следует понимать, что отсутствие контроля особенно привлекательно для скотокрадов. Кроме того, животные часто теряются с вольного выпаса, их поиск требует много времени и человеческих ресурсов. Бродячий скот также представляет опасность для автомобилистов на дорогах, – подчеркнул начальник отдела управления криминальной полиции ДП области Талгат Кошкимбеков.

Популярное

Все
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Мавзолей Яссауи: задача – сохранить шедевр
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Repas и гномон на «Медеу»
Главный успех референдума – рост рейтинга Президента
Представители Народной партии Казахстана дали оценку прошедшему референдуму
Как в партии "Ак жол" оценивают итоги референдума
Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам
Глава партии "Ауыл" высказался об итогах референдума в Казахстане
Референдум-2022: единое видение будущего страны
На высочайшем уровне
Опыт и квалификация
Сектор без газа
Итоги на основе наблюдений
Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая
В соответствии с международными стандартами
Стяг, придающий силы
Чтоб безопасным был полет
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
Ливень, авария и протесты
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе

Читайте также

Свежий выпуск
Вперед, мотопробег!
Свежий выпуск
Готов к труду и озеленению!
Свежий выпуск
Село – на карантин
Свежий выпуск
Мечты сбываются!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]