Угнали не свое

Только за последние три месяца зарегистрирован целый ряд фактов. К примеру, в конце лета у 60-летнего жителя Таласского района вдруг пропали два барана. Как выяснилось, их увели двое неизвестных прямо с пастбища, причинив хозяину материальный ущерб в размере 100 тыс. тенге. Задержанными в ходе спецоперации оказались жители того же района в возрасте 18 и 19 лет.

А вот двое других напарников постарше решили не мелочиться. Их целью стало целое стадо. В Рыскуловский отдел полиции поступил сигнал о пропаже сразу 122 овец. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции оперативно нашли сначала 109 голов скота, которые оказались в 15 км от песчаной береговой линии, а затем оставшихся 13 овец, которых обнаружили недалеко от села Кулан. Домашние животные возвращены владельцу. Скотокрадом оказался 46-летний житель Рыскуловского района, у которого был 41-летний сообщник – гражданин Кыргызской Республики.

Не удалось завершить свой злой умысел в том же районе и целой группе скотокрадов. При попытке скрыться с похищенным по горячим следам полицейские задержали двух жителей Тараза и двух байзакцев, угнавших под покровом ночи 6 овец из крестьян­ского хозяйства жителя села Кулан. Причиненный ими ущерб сос­тавил 300 тыс. тенге.

Также вернулись владельцам и украденные лошади. Заявление о пропаже домашнего скота пос­тупило в полицию от 48-летнего жителя Таласского района. По словам хозяина, неизвестными лицами с пастбища были похищены две лошади. По подозрению в преступлении сотрудниками полиции были задержаны два местных жителя в возрасте 25 и 43 лет, которые признались в содеянном.

В Жуалынском районе пойман 60-летний житель областного центра, пытавшийся украсть лошадь в ауле Шакпак-ата. Ночью он увел животное стоимостью 600 тыс. тенге из сарая 57-летнего сельчанина. Лошадь возвращена владельцу, а следствие проверяет конокрада на причастность к другим подобным преступлениям.

На днях полицейские вернули хозяину 23 коровы, украденные в Рыскуловском районе. Потеря скота причинила бы ему ущерб в размере 5 млн тенге. Похитителями оказались двое жителей Байзакского района, которые водворены в изолятор временного содержания.

По данным областного департамента полиции, с начала года на территории региона похищено 623 головы скота, из них возвращено 295, тем самым возмещен материальный ущерб на общую сумму более 30 млн тенге. По зарегистрированным фактам задержаны 93 человека, в том числе 16 групп скотокрадов, промышлявших этим делом на профессиональном уровне.

Надо сказать, что благодаря комплексным профилактичес­ким мерам в нынешнем году число таких преступлений все же заметно сократилось, а за последние 3 года число фактов краж скота уменьшилось на 56%.

– Мы определили места и райо­ны, где чаще всего похищают скот, пути его транспортировки. Там и ведем работу. Создали оперативные группы на рынках, где реализуются животные. Половина похищенного скота возвращена хозяевам, – сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции области Максат Юсупов.

Следует отметить, что чем ближе к холодам, тем угоны

обычно происходят чаще. Поэтому стражи порядка постоянно настороже и особое внимание уделяют сельской местности, где расположено наибольшее число животноводческих ферм. Департамент полиции области предупреждает, что за совершение кражи скота Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, и обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в хозяйствах, не допускать его бесхозного выпаса. Последнее, как выяснилось, случается нередко.

– Профилактическая работа по предотвращению фактов вольного выпаса ведется на постоянной основе. Фермерам следует понимать, что отсутствие контроля особенно привлекательно для скотокрадов. Кроме того, животные часто теряются с вольного выпаса, их поиск требует много времени и человеческих ресурсов. Бродячий скот также представляет опасность для автомобилистов на дорогах, – подчеркнул начальник отдела управления криминальной полиции ДП области Талгат Кошкимбеков.