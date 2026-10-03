Угодила... в фотоловушку

В своем комментарии специалисты парка назвали кадры настоящей удачей. Рысь – один из самых редких и невероятно скрытных таежных обитателей. Любые сведения о нем, в том числе данные фотокамер, следы на земле и снегу, помогают нау­ке лучше понять его образ жизни.

«Рысь никогда не была многочисленным видом в парке, – пояснили в научном отделе. – Это связано с конкуренцией за кормовую базу, а зимой рыхлым глубоким снежным покровом, который является неблагоприятным для этого вида».

Любимый обед для лесной кошки – зайцы, глухари, сурки, молодняк косуль и горных козлов. В передвижении она крайне осторожная и неторопливая. Но при виде жертвы рысь превращается в молнию. Она мгновенно цепляет когтями птицу или в пять-шесть прыжков настигает копытных. В ночной охоте ей помогают слух и зрение – более острые, чем у других животных. В целом рысь, по словам сотрудников природного парка, – это охотник-одиночка, только в редчайших случаях зимой можно увидеть кошку с котятами.

Сотрудники Катон-Карагайского нацпарка регулярно делятся в Сети интересными и трогательными кадрами с фотоловушек. В этой «художественной галерее» собраны уже сотни фото и видео с маралами, снежными барсами, косулями, архарами и другими животными.