Угодила... в фотоловушку

Вокруг нас
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сотрудники Катон-Карагайского нацио­нального природного парка похвастались очередным фототрофеем: в объектив попала рысь. Хищник красуется в кадре всего несколько секунд. Заметив аппаратуру, он тут же скрывается. Видно, что прогулку кошка совершает ночью, ее глаза светятся при инфракрасной съемке...

фото с сайта Катон-Карагайского нацпарка

В своем комментарии специалисты парка назвали кадры настоящей удачей. Рысь – один из самых редких и невероятно скрытных таежных обитателей. Любые сведения о нем, в том числе данные фотокамер, следы на земле и снегу, помогают нау­ке лучше понять его образ жизни.

«Рысь никогда не была многочисленным видом в парке, – пояснили в научном отделе. – Это связано с конкуренцией за кормовую базу, а зимой рыхлым глубоким снежным покровом, который является неблагоприятным для этого вида».

Любимый обед для лесной кошки – зайцы, глухари, сурки, молодняк косуль и горных козлов. В передвижении она крайне осторожная и неторопливая. Но при виде жертвы рысь превращается в молнию. Она мгновенно цепляет когтями птицу или в пять-шесть прыжков настигает копытных. В ночной охоте ей помогают слух и зрение – более острые, чем у других животных. В целом рысь, по словам сотрудников природного парка, – это охотник-одиночка, только в редчайших случаях зимой можно увидеть кошку с котятами.

Сотрудники Катон-Карагайского нацпарка регулярно делятся в Сети интересными и трогательными кадрами с фотоловушек. В этой «художественной галерее» собраны уже сотни фото и видео с маралами, снежными барсами, косулями, архарами и другими животными.

#Фотоловушки #рысь #Катон-Карагайский нацпарк

Популярное

Все
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Здоровая среда со школьной скамьи
Подготовка к саммиту СНГ
Не просто добыть, но и переработать
В крепком хозяйстве и бактерия при деле
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Кубинский голос казахской песни
Глобальные вызовы и поиск решений
День учителя отмечают в Казахстане
Приступили к приемке свеклы
После зерновых –время подсолнечника
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Состоялось бюро Курултая
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Дефицит пастбищ снижается
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Тик и Так переехали в Семей
С любовью к каждому дню
В огород пришла... весна
По следам лесных жителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]